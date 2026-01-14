Si presentano allo stadio di Cava de' Tirreni vicino Salerno senza biglietto, Daspo per otto tifosi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Otto tifosi provenienti da Siracusa sono stati raggiunti da provvedimenti di DASPO dopo essere stati fermati nei pressi dello stadio di Cava de’ Tirreni, in occasione della partita tra Cavese e Siracusa. I provvedimenti sono stati emessi per prevenire possibili disordini e garantire la sicurezza pubblica, come comunicato dalla Polizia di Stato di Salerno.

Tensione allo stadio

L’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Salerno, dove il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni ha portato a termine un’attività di controllo e prevenzione in occasione dell’incontro calcistico tra Cavese e Siracusa.

Nel dettaglio, otto tifosi giunti da Siracusa si sono presentati presso l’impianto sportivo senza essere in possesso del biglietto e dei requisiti necessari per assistere all’incontro. La notizia della loro presenza ha subito suscitato la reazione di alcuni tifosi locali, che hanno tentato di intercettarli nelle vie adiacenti allo stadio.

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha però impedito che la situazione degenerasse in un agguato da parte della frangia ultras cavese, assicurando così il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari sul posto, hanno preso in carico i tifosi siracusani e li hanno scortati fino alla stazione ferroviaria di Salerno per consentire il loro rientro in sicurezza nel capoluogo siciliano.

Questo intervento ha permesso di evitare ulteriori rischi e di garantire che la situazione non sfociasse in episodi di violenza o disordini.

Provvedimenti DASPO per otto tifosi

A seguito delle verifiche svolte il Questore di Salerno ha emesso nei confronti degli otto tifosi siciliani altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive (DASPO), della durata massima di cinque anni.

Tutti i provvedimenti sono stati regolarmente notificati agli interessati, che non potranno quindi accedere agli stadi e agli altri luoghi dove si svolgono eventi sportivi per il periodo stabilito.

L’attività condotta dalla Polizia di Stato rientra nelle iniziative ordinarie finalizzate a prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi sportivi e a garantire che le manifestazioni si svolgano in condizioni di assoluta sicurezza.

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per evitare che episodi simili possano mettere a repentaglio l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

