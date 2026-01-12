Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei giovanissimi sono stati denunciati dopo un intervento della Squadra Mobile della Questura di Lodi, che ha sventato un episodio di rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale tra due gruppi rivali di adolescenti. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 11 gennaio nell’area del Terminal Bus vicino alla stazione cittadina, dove la polizia è intervenuta per prevenire un’escalation di violenza tra minorenni.

Minorenni arrestati a Lodi

L’operazione è scaturita da un’attività di monitoraggio delle aggregazioni giovanili in città, spesso segnalate per episodi di inciviltà e, in alcuni casi, di illegalità.

Nel corso della giornata di domenica 11 gennaio gli agenti della Squadra Mobile hanno ricevuto notizia di un possibile incontro tra due gruppetti rivali di giovani, previsto nell’area del Terminal Bus adiacente la stazione ferroviaria.

L’incontro tra i gruppi e la rissa sventata

Nel pomeriggio circa dieci giovani si sono radunati nel luogo segnalato. La situazione è rapidamente degenerata: i ragazzi hanno iniziato a urlare e a incitarsi a vicenda, dando il via a un tentativo di aggressione. Gli agenti, già presenti in zona per monitorare la situazione, sono intervenuti prontamente qualificandosi e separando alcuni dei giovani che si erano afferrati per i capelli e strattonati.

Resistenza e oltraggio agli agenti

Nonostante la presenza della polizia alcuni dei ragazzi hanno tentato di aggredire e colpire gli agenti, insultandoli e rivolgendogli frasi oltraggiose. Altri hanno ripreso la scena con i propri smartphone.

In particolare una delle minori ha cercato di sferrare dei pugni al volto di un poliziotto, che è riuscito a contenere la giovane e a farla desistere dall’azione violenta.

Denunce e provvedimenti

A causa della gravità dei comportamenti messi in atto tutti i sei minorenni coinvolti, di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, sono stati condotti in Questura e denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rissa.

I cellulari utilizzati per riprendere la scena sono stati sequestrati dagli agenti come parte delle indagini in corso.

Le indagini della Squadra Mobile proseguiranno per identificare gli altri partecipanti alla rissa che erano presenti al momento dei fatti. Il Questore di Lodi, Pio Russo, sta valutando l’adozione di misure di prevenzione nei confronti dei giovani coinvolti al fine di evitare il ripetersi di episodi di inciviltà e illegalità così gravi.

IPA