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Dieci DASPO, questo il bilancio dei provvedimenti adottati dal Questore nei confronti di altrettanti tifosi della Roma, individuati mentre si dirigevano verso la tangenziale con l’intento di compiere azioni contro i supporters del Bologna. I provvedimenti sono stati emessi in relazione al match Roma-Bologna e sono stati contestati per il reato di possesso di oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive.

Daspo per dieci tifosi a Roma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Roma ha firmato dieci provvedimenti di interdizione dagli impianti sportivi, noti come DASPO, nei confronti di tifosi giallorossi.

Questi ultimi sono stati individuati nelle ore precedenti alla partita tra Roma e Bologna mentre si trovavano nei pressi di via degli Orti della Farnesina, diretti verso la tangenziale. Gli agenti hanno ritenuto che il gruppo avesse l’intenzione di compiere azioni dannose contro i tifosi del Bologna.

Durata delle misure e precedenti di polizia

La durata dei DASPO varia da 1 a 2 anni in base ai precedenti di polizia dei soggetti coinvolti. La misura è stata adottata per impedire la frequentazione degli impianti sportivi da parte dei tifosi ritenuti pericolosi.

Tutti i destinatari dei provvedimenti sono stati contestati per il reato di possesso di oggetti atti a offendere durante manifestazioni sportive.

Coinvolgimento di minorenni

Nel gruppo di tifosi fermati sono stati identificati anche 5 minorenni. Questi ultimi sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Nei loro confronti sarà avviato l’iter per l’adozione delle stesse misure di prevenzione previste per gli adulti.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante la gara il personale del Commissariato di P.S. Prati ha identificato un supporter del Bologna responsabile del lancio di un petardo durante le fasi di gioco. L’individuazione è avvenuta grazie alle attività di controllo e identificazione svolte dagli agenti presenti allo stadio.

Accensione di fumogeni e indagini in corso

Nel corso della stessa partita le telecamere di videosorveglianza dello Stadio Olimpico hanno ripreso tre supporters giallorossi mentre accendevano fumogeni.

Il Commissariato di Prati sta lavorando per identificare in modo completo questi tifosi, immortalati dagli occhi elettronici in dotazione al GOS. Le indagini proseguono anche per individuare altri tifosi coinvolti in analoghi episodi di accensione di fumogeni.

IPA