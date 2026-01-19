Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dai Carabinieri a Triggiano (Bari). Un uomo di 37 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che un incidente stradale ha portato alla scoperta di un deposito di droga nella sua abitazione. L’operazione è stata eseguita nella notte del 9 gennaio.

Le indagini dopo l’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio con un incidente stradale avvenuto nella notte del 9 gennaio. Il 37enne, originario di Triggiano, ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. L’uomo era solo a bordo e non risultano coinvolte altre persone nel sinistro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Triggiano, che hanno deciso di approfondire la posizione del conducente.

Il controllo nell’appartamento e il ritrovamento della droga

A seguito dell’incidente, i Carabinieri hanno esteso i controlli presso un appartamento di proprietà dell’uomo, situato sempre a Triggiano. L’abitazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata adibita a vero e proprio deposito per la droga. Durante la perquisizione, nascosti sotto alcune buste della spazzatura, sono stati rinvenuti 9 chilogrammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in pacchetti simili a quelli utilizzati per i chewing gum. Il quantitativo e le modalità di confezionamento hanno fatto ipotizzare ai militari che la droga fosse destinata allo spaccio su larga scala.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle operazioni, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi trasferito presso la casa circondariale di Bari, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

