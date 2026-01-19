Si ribalta in auto a Triggiano, i carabinieri gli perquisiscono casa: trovati 9 kg di droga, 37enne arrestato
Un 37enne di Triggiano è stato arrestato dopo un incidente: in casa sua trovati 9 kg di droga già confezionata per lo spaccio.
Eseguito un arresto dai Carabinieri a Triggiano (Bari). Un uomo di 37 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che un incidente stradale ha portato alla scoperta di un deposito di droga nella sua abitazione. L’operazione è stata eseguita nella notte del 9 gennaio.
Le indagini dopo l’incidente
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio con un incidente stradale avvenuto nella notte del 9 gennaio. Il 37enne, originario di Triggiano, ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. L’uomo era solo a bordo e non risultano coinvolte altre persone nel sinistro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Triggiano, che hanno deciso di approfondire la posizione del conducente.
Il controllo nell’appartamento e il ritrovamento della droga
A seguito dell’incidente, i Carabinieri hanno esteso i controlli presso un appartamento di proprietà dell’uomo, situato sempre a Triggiano. L’abitazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata adibita a vero e proprio deposito per la droga. Durante la perquisizione, nascosti sotto alcune buste della spazzatura, sono stati rinvenuti 9 chilogrammi di sostanza stupefacente, già suddivisa in pacchetti simili a quelli utilizzati per i chewing gum. Il quantitativo e le modalità di confezionamento hanno fatto ipotizzare ai militari che la droga fosse destinata allo spaccio su larga scala.
L’arresto e le conseguenze
Al termine delle operazioni, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi trasferito presso la casa circondariale di Bari, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.