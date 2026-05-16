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È stato arrestato un pregiudicato di 42 anni a Gela per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna, che aveva cercato rifugio presso il Commissariato di Polizia. L’uomo, sottoposto a libertà vigilata, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito la donna che si rifiutava di lasciare l’ufficio di Polizia. L’arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’aggressione in Commissariato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì scorso presso il Commissariato di Gela. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a libertà vigilata, si era recato in Commissariato per adempiere all’obbligo di presentazione previsto dalla misura di sicurezza a cui era sottoposto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, dopo aver assolto agli obblighi di legge, il 42enne ha invitato la compagna, con cui era arrivato in Commissariato, a lasciare l’ufficio di Polizia. La donna, già vittima di violenze e in cerca di aiuto, si è rifiutata di uscire e ha tentato di attirare l’attenzione dei presenti nella sala d’aspetto. A quel punto, l’uomo l’ha afferrata e spintonata verso l’uscita.

La violenza all’esterno degli uffici

Una volta fuori dagli uffici, l’aggressore ha agito con estrema brutalità: ha scaraventato la donna a terra, si è chinato su di lei, l’ha afferrata per i capelli e le ha ripetutamente sbattuto la testa al suolo. L’intervento tempestivo di un agente della Polizia di Stato ha impedito conseguenze ancora più gravi, riuscendo a bloccare l’uomo e a prestare soccorso alla vittima.

L’arresto e le indagini

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto per maltrattamenti e lesioni personali. La donna, che ha riportato lesioni al volto, è stata accompagnata in ospedale per le cure necessarie. Dopo le medicazioni, la vittima ha formalizzato la denuncia contro l’ex compagno, dichiarando di voler interrompere la relazione a causa delle violenze subite nel tempo.

Ulteriori accuse: sequestro di persona e violenza sessuale

Nel corso della denuncia, la donna ha raccontato anche episodi precedenti di sequestro di persona e violenza sessuale, riferendo di essere stata segregata in casa e costretta a subire abusi. Per questi motivi, l’arrestato è stato denunciato alla Procura della Repubblica anche per queste ulteriori ipotesi di reato.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’uomo. La donna, invece, è stata trasferita in una comunità protetta per garantirle sicurezza e assistenza.

IPA