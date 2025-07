Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e diversi grammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta ieri a Milano. Un cittadino marocchino di 26 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato sorpreso a cedere droga in uno stabile di via Segneri. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Operazione antidroga nel quartiere Lorenteggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via nel tardo pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno intensificato i controlli in alcune aree sensibili della città. In particolare, l’attenzione si è concentrata su uno stabile situato in via Segneri, già noto alle forze dell’ordine come possibile punto di riferimento per attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’individuazione del sospetto e la cessione della droga

Durante il servizio di osservazione, i poliziotti di via Primaticcio hanno notato più volte il 26enne aggirarsi nei pressi dell’edificio, spesso in compagnia di altri individui. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe ceduto della sostanza stupefacente ad alcuni acquirenti, ricevendo in cambio del denaro. Questi movimenti sospetti hanno spinto gli agenti a intervenire tempestivamente per bloccare il presunto spacciatore.

Il tentativo di fuga e la scoperta della cocaina

Alla vista della polizia, il cittadino marocchino ha tentato di sottrarsi al controllo rifugiandosi in una cantina dello stabile. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo prima che potesse far perdere le proprie tracce. All’interno della cantina, nascosto nell’incavo di una trave di ferro, è stato rinvenuto un involucro di plastica azzurra contenente cocaina.

La perquisizione personale e il sequestro della droga

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare, nella tasca destra dei pantaloni del 26enne, un ulteriore involucro di cocaina. Nel corso delle operazioni, l’uomo ha anche tentato di disfarsi di un’altra dose di cocaina, gettandola a terra, ma i poliziotti sono riusciti a recuperarla prontamente. Complessivamente, all’interno della cantina sono stati sequestrati 13 involucri di cocaina, per un peso totale di circa 7 grammi.

L’arresto e le accuse

Al termine delle verifiche, il cittadino marocchino è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga che la Polizia di Stato sta portando avanti nel capoluogo lombardo, con particolare attenzione alle zone più sensibili e ai luoghi segnalati dai cittadini come aree a rischio.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta allo spaccio di droga a Milano. L’arresto del 26enne marocchino e il sequestro della cocaina confermano l’efficacia delle strategie messe in campo dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare le attività criminali sul territorio.

