A Como è scattata una denuncia per minaccia aggravata e violenza a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia. Un 20enne milanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato per aver minacciato il personale sanitario durante le dimissioni, dopo una notte trascorsa in osservazione per abuso di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella prima mattina di ieri, quando una volante è stata inviata presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia (Como) a seguito di una richiesta di intervento da parte del personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 20enne, senza fissa dimora e sottoposto alla misura della libertà vigilata, si trovava in fase di dimissioni dopo una notte in osservazione per abuso di sostanze stupefacenti. Risvegliato dal personale sanitario, il giovane avrebbe reagito in modo aggressivo, insultando medici e infermieri e arrivando a minacciarli di volerli accoltellare. Il suo gesto di cercare un coltello nello zaino – arma che, tuttavia, non è stata trovata – ha spinto i sanitari a chiamare il 112 NUE.

Il controllo e il rinvenimento di sostanze stupefacenti

All’arrivo degli agenti, il 20enne ha mantenuto un atteggiamento ostile e non collaborativo. I poliziotti, dopo aver preso contatto con i medici, hanno tentato di prendere in consegna il giovane, che ha ulteriormente accentuato il suo comportamento offensivo. Solo dopo averlo assicurato nell’auto di servizio con le necessarie misure di sicurezza, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione, rinvenendo nelle tasche del giubbino circa 4 grammi di marijuana.

I precedenti e la posizione giudiziaria del giovane

Una volta condotto in Questura, il 20enne ha continuato a mostrare atteggiamenti aggressivi nei confronti dei poliziotti. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il giovane era già gravato da numerosi precedenti di polizia e segnalazioni per uso di droga. Inoltre, risultava sottoposto alla misura della libertà vigilata, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in orari prestabiliti, e destinatario di un ordine prefettizio di allontanamento dalle zone circostanti la stazione di Milano Rogoredo.

Le accuse e i provvedimenti amministrativi

Al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e violenza a pubblico ufficiale. La Divisione di Polizia Anticrimine sta ora valutando gli idonei provvedimenti amministrativi da adottare nei suoi confronti.

