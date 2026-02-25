Si rompe la caviglia in smart working, per i giudici è "infortunio sul lavoro": sentenza contro Inail a Padova

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A una dipendente dell’università di Padova che si è rotta la caviglia mentre lavorava a casa in smart working è stato riconosciuto con una sentenza di Tribunale l'”infortunio sul lavoro“. Inizialmente, l’Inail aveva stabilito che l’infortunio fosse “indennizzabile”, ma poi ha fatto dietrofront, escludendo la natura di infortunio sul lavoro ed etichettandolo invece come “infortunio domestico”.

L’infortunio della lavoratrice in smart working

La vicenda è riportata da Il Gazzettino e risale all’aprile del 2022, periodo caratterizzato dall’emergenza Covid.

La donna, dipendente dell’area amministrativa nella sede centrale dell’Università di Padova, era a casa come tanti altri colleghi in smart working. Durante una riunione al pc la lavoratrice, sindacalizzata FGU Gilda Unipd, si è alzata per prendere alcuni fogli che le erano caduti. Nel farlo, ha messo male il piede ed è inciampata, riportando una doppia frattura alla caviglia destra.

La donna ha immediatamente chiamato un’ambulanza. In ospedale è stata sottoposta a un intervento chirurgico e a ricovero.

Alla fine, il referto medico ha indicato per la donna 137 giorni di inabilità al lavoro.

La decisione dell’Inail

In un primo momento, l’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha riconosciuto l’infortunio subito dalla donna in casa come “indennizzabile”.

Dopo poche settimane, però, è arrivata la marcia indietro e la classificazione dell’incidente come “infortunio domestico“.

Alla luce di ciò, la lavoratrice è stata così costretta a ricorrere alle coperture assistenziali di Inps e a pagare ogni prestazione medica, senza la possibilità di vedersi risarcire il danno postumo.

Il ricorso interno non ha modificato la situazione: Inail, infatti, ha negato ogni copertura.

A quel punto è intervenuto il sindacato FGU Gilda Unipd, che ha messo a disposizione della lavoratrice l’assistenza dei suoi avvocati, che hanno presentato ricorso al Tribunale di Padova, sezione Lavoro.

Solo dopo il ricorso l’Inail avrebbe contattato la donna per la visita collegiale, pur non riconoscendo comunque il rimborso delle spese mediche e di giudizio sostenute dalla iscritta al sindacato.

La sentenza sull'”infortunio sul lavoro” in smart working

L’8 maggio 2025 il Tribunale di Padova ha dichiarato “cessata la materia del contendere in ordine alla natura di infortunio sul lavoro occorso e sulle entità postume”, accogliendo le richieste della donna, che è riuscita a recuperare ogni spesa sostenuta.

Il sindacato, grazie a questa sentenza che è già stata definita storica, ha ottenuto per la propria iscritta 1.300 euro di rimborso spese, oltre a un indennizzo mensile per l’inagibilità al lavoro dovuta alla doppia frattura alla caviglia.

Il commento del sindacato FGU Gilda Unipd

Andrea Berto, segretario FGU Gilda Unams all’ Università di Padova, ha commentato così la sentenza: “Sentenze di queste tipo se ne contano pochissime nel nostro Paese, ma è fondamentale riconoscere che nonostante l’attività lavorativa si svolga nella propria abitazione deve essere regolamentata secondo le materie di sicurezza sul lavoro e di indennizzo in caso di infortunio”.