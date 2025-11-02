Si schianta contro il guardrail e viene investito, morto nella notte un 48enne nell’incidente in superstrada

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia nella notte lungo la superstrada A14, nel territorio di Civitanova Marche. Un uomo di 48 anni, Gianluca Ausanio, è morto dopo aver urtato il guardrail con la moto ed essere stato investito da due auto di passaggio. Inutili i soccorsi del 118, indagini in corso per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, in dubbio l’autopsia.

Civitanova, perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail

Un terribile incidente è avvenuto nella notte lungo la superstrada di Civitanova Marche, nel tratto che collega l’uscita dell’A14 al mare. A perdere la vita è stato Gianluca Ausanio, 48 anni, originario di Napoli ma residente da tempo a Civitanova, dove era molto conosciuto.

L’uomo, in sella a una moto Bmw, stava percorrendo la corsia in direzione mare quando, intorno all’una di notte, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail.

L’urto è stato violentissimo: la moto si è accartocciata e il motociclista è stato sbalzato sulla carreggiata, riportando gravi ferite, soprattutto alla testa.

Travolto da due auto, morto sul colpo

Pochi istanti dopo l’impatto, due auto che sopraggiungevano lungo la superstrada non sono riuscite a evitare il corpo del motociclista finito sull’asfalto.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Civitanova, i conducenti, sorpresi dall’improvvisa presenza dell’uomo in mezzo alla carreggiata, lo hanno colpito in rapida successione. Entrambi si sono fermati subito dopo l’impatto e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ma per Ausanio non c’era più nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia stradale sono proseguiti per ore, con la chiusura del tratto di superstrada e forti rallentamenti al traffico.

Le indagini in corso dopo l’incidente

La Procura di Macerata sta valutando di disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli investigatori dovranno accertare se la perdita di controllo della moto sia stata provocata da un guasto meccanico, da un malore o da una distrazione. Intanto il corpo del 48enne è stato trasferito all’obitorio di Civitanova Marche.

Secondo i dati dell’Osservatorio Asaps-Sapidata, nei primi nove mesi del 2025 gli incidenti mortali del fine settimana sono rimasti pressoché stabili rispetto all’anno precedente, ma i motociclisti continuano a rappresentare una delle categorie più esposte, sebbene le vittime in moto siano diminuite del 9% rispetto al 2024.