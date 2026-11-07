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Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per fermarlo. Il cittadino marocchino, 29enne e residente in provincia di Brescia, è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto illegale di armi e mancata esibizione di documenti identificativi; con sé aveva un coltello di grandi dimensioni.

Brescia, l’intervento della Volante in via Dalmazia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in via Dalmazia, dopo diverse segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112 NUE. L’uomo, titolare dello status di asilo politico e con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe importunato i passanti e colpito a calci e pugni le auto in transito.

Gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno raggiunto il luogo indicato. Hanno trovato l’uomo sdraiato al centro della carreggiata, dove ostacolava la circolazione. I poliziotti hanno provato a calmarlo, ma lui ha reagito con nervosismo e atteggiamento ostruzionistico, urlando minacce e colpendoli con calci e pugni. Secondo la ricostruzione della Questura, ha opposto una violenta resistenza per sottrarsi al controllo e tentare la fuga.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in condizioni di non nuocere. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di un coltello di grandi dimensioni, nascosto nel borsello, che è stato sequestrato. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

La richiesta sulla protezione

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sollecitato la Commissione territoriale per i rifugiati a revocare all’uomo la richiesta di asilo politico. L’iniziativa, motivata dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità sociale attribuita al soggetto, è finalizzata a consentire l’eventuale emissione di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, con espulsione e trasferimento nel Paese di provenienza.

Sartori ha elogiato la tempestività e la professionalità degli agenti, affermando che il loro intervento ha permesso di fermare l’uomo, che nel tentativo di sottrarsi al controllo avrebbe anche provocato lesioni ai poliziotti. Il Questore ha sottolineato che, nonostante la reazione violenta, gli operatori hanno mantenuto il controllo e lo hanno assicurato alla giustizia. Ha inoltre richiamato l’importanza della presenza costante delle pattuglie sul territorio e della collaborazione con le altre forze dell’ordine nei servizi di sicurezza urbana.

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