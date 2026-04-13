Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperate

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Una donna di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola nel letto d’ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. Ricoverata da giorni, la 75enne è ora in condizioni disperate. Sul caso indaga la polizia, incaricata di accertare la provenienza della pistola.

Il caso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia

Il grave episodio è avvenuto lunedì 13 aprile nell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.

Una donna di 75 anni ha tentato di togliersi la vita, sparandosi mentre si trovava ricoverata nel reparto di medicina generale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio e ha immediatamente fatto scattare i soccorsi interni alla struttura sanitaria.

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Chi è la paziente

Secondo le prime ricostruzioni, la paziente, affetta da patologie croniche e ricoverata da diversi giorni, si trovava nel proprio letto quando ha esploso un colpo di pistola contro se stessa.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: i sanitari sono intervenuti con urgenza trasferendola dal reparto al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a cure intensive. Attualmente la donna versa in condizioni disperate.

Le indagini della polizia sulla provenienza dell’arma

L’episodio ha aperto la necessità di approfondimenti d’indagine, in particolare sulla modalità con cui la pistola sia riuscita a entrare all’interno dell’ospedale.

L’arma, subito sequestrata, è ora al centro degli accertamenti della Squadra Mobile della polizia di Como, che sta cercando di ricostruire l’intera dinamica e individuare eventuali responsabilità.

Gli investigatori stanno verificando se l’arma sia stata introdotta da visitatori, familiari o se fosse già in possesso della donna prima del ricovero, sfuggendo ai controlli, ipotesi improbabile ma non da escludere a priori.

A tal proposito, andrà accertato nella struttura il rispetto dei protocolli di sicurezza e delle procedure di controllo sugli accessi. Negli ospedali, specie se di grandi dimensioni, non sempre sono previsti infatti controlli sistematici su oggetti personali o borse, soprattutto nei reparti non considerati a rischio.

I dati sui suicidi in Italia

I dati relativi ai tentativi di suicidio e ai decessi per suicidio nell’ultimo anno confermano una situazione di persistente criticità in Italia, con un’incidenza che si attesta su una media di circa 4mila decessi all’anno, ma con un numero di tentativi stimato tra le 10 e le 20 volte superiore rispetto agli eventi fatali.

Secondo le analisi fornite dall’Osservatorio Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dai monitoraggi proposti da enti come la Fondazione BRF, il numero di tentativi non fatali è significativamente più alto tra le donne.

Le regioni del Nord Italia, in particolare Lombardia ed Emilia-Romagna, continuano a registrare il volume più alto di segnalazioni.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.