È stato denunciato un 55enne francese senza fissa dimora per imbrattamento e interruzione di pubblico servizio dopo aver creato disordini all’interno del pronto soccorso di San Fermo della Battaglia nella serata di ieri. L’uomo, che si trovava in Italia senza una residenza stabile, è stato segnalato per comportamenti molesti e per aver disturbato il normale svolgimento delle attività ospedaliere.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 22.00 presso il pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a una persona che stava arrecando disturbo all’interno della struttura sanitaria.

Comportamenti molesti e disturbo in ospedale

Secondo quanto riferito da un addetto alla sicurezza dell’azienda ASST Lariana di Como, il 55enne si trovava già dal pomeriggio all’interno dell’ospedale, pur non necessitando di alcuna assistenza medica. L’uomo avrebbe utilizzato la sala d’attesa come luogo di sosta, iniziando a importunare sia i pazienti che il personale sanitario. In particolare, avrebbe chiesto insistentemente denaro e disturbato il regolare svolgimento delle attività ospedaliere.

Atti contrari al decoro e interruzione del servizio

La situazione è degenerata quando il 55enne ha compiuto atti contrari al decoro pubblico, arrivando a denudarsi davanti agli altri presenti e a espletare bisogni fisiologici sul pavimento della sala d’attesa. Questi comportamenti hanno causato disagio e allarme tra i presenti, oltre a interrompere il normale funzionamento del pronto soccorso.

L’identificazione e i precedenti

Gli agenti intervenuti hanno accompagnato il cittadino francese presso la Questura per ulteriori accertamenti. Durante le verifiche, sono emerse diverse notizie di reato a suo carico, tra cui interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e procurato allarme. Inoltre, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Varese aveva già inserito nel 2019 un rintraccio nei confronti dell’uomo, che era stato dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale di Varese e risultava sotto tutela in Francia.

La denuncia e le accuse

Al termine degli accertamenti, il 55enne è stato denunciato per imbrattamento o deturpamento di cose altrui e per interruzione di pubblico servizio. Le autorità hanno sottolineato la gravità dei comportamenti tenuti dall’uomo, che hanno compromesso la sicurezza e la serenità di pazienti e operatori sanitari.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra il personale dell’ospedale e tra i cittadini presenti al momento dei fatti. La presenza di persone senza fissa dimora all’interno delle strutture sanitarie rappresenta una problematica che, secondo gli operatori, richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dei servizi pubblici.

Precedenti e collaborazione internazionale

Il caso del 55enne francese evidenzia anche la necessità di una maggiore collaborazione tra le autorità italiane e quelle francesi, soprattutto in situazioni che coinvolgono persone con precedenti sanitari o giudiziari. L’uomo, infatti, era già stato oggetto di attenzione da parte della Questura di Varese e risultava sotto tutela in Francia, circostanza che ha reso necessario un coordinamento tra le forze dell’ordine dei due Paesi.

Conclusioni

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di riportare la calma all’interno del pronto soccorso di Como e di denunciare l’autore dei fatti. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente la posizione del 55enne e valutare eventuali ulteriori provvedimenti a suo carico.

IPA