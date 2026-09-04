Si sposano e inizia un matrimonio da incubo a Imola, moglie vittima di violenze: marito 30enne arrestato

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È stato eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata a Imola. Un uomo di 30 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, dopo che le indagini hanno fatto emergere una situazione di violenza domestica ai danni della moglie.

Le indagini e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita in seguito a una telefonata al 112 – NUE che segnalava una lite domestica tra marito e moglie. L’intervento immediato di una pattuglia ha permesso di avviare gli accertamenti, che hanno poi portato alla luce una realtà fatta di maltrattamenti fisici e psicologici protrattisi nel tempo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il presunto responsabile avrebbe sottoposto la moglie a continue vessazioni, sia fisiche che psicologiche, sin dall’inizio del matrimonio. Gli episodi di violenza sarebbero scaturiti da motivi futili, spesso legati a gelosie o a presunte inadempienze domestiche. In più occasioni, la donna sarebbe stata rimproverata con frasi umilianti e costretta a limitare i propri rapporti sociali.

L’ordinanza di custodia cautelare

I gravi indizi raccolti dai Carabinieri sono stati ritenuti sufficienti dal Giudice per disporre la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. La Procura della Repubblica di Bologna ha coordinato le indagini, che sono state avviate di recente ma hanno permesso di ricostruire una lunga serie di episodi di maltrattamenti e lesioni.

Il 30enne è stato individuato e catturato dai Carabinieri della Stazione di Imola. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime di violenza domestica e nella repressione di reati particolarmente gravi come quelli contestati all’uomo.

Il ruolo della Procura e delle istituzioni

La Procura della Repubblica di Bologna ha avuto un ruolo centrale nel coordinamento delle indagini e nella richiesta della misura cautelare. L’intervento tempestivo delle istituzioni ha permesso di interrompere una situazione di pericolo per la vittima e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

IPA