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Eseguito un arresto per lesioni personali a personale sanitario a seguito di un episodio avvenuto all’Ospedale Martini di Torino. Una dottoressa è stata aggredita da un paziente, un trentacinquenne marocchino, che si trovava in stato di semi-incoscienza, probabilmente a causa dell’assunzione di alcolici. L’uomo è stato fermato dagli agenti delle Volanti e condotto in stato di arresto.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto attorno alla mezzanotte tra sabato e domenica, quando le Volanti della Questura torinese sono state chiamate per la segnalazione di un soggetto molesto all’interno dell’Ospedale Martini. Gli agenti, giunti sul posto, hanno appurato che una dottoressa, medico urgentista in servizio al triage del Pronto Soccorso, era stata poco prima vittima di una aggressione da parte di un paziente.

L’aggressione al personale sanitario

Il paziente, un uomo di 35 anni di nazionalità marocchina, era arrivato in ambulanza presso il nosocomio attorno alle 20, dopo essere stato trovato a terra in stato di semi-incoscienza, verosimilmente per l’assunzione di bevande alcoliche. Dopo i controlli sanitari di rito, il trentacinquenne era stato fatto accomodare in sala d’attesa su una carrozzina, in attesa delle dimissioni.

Improvvisamente, l’uomo si è sdraiato a terra tra le porte del triage. Una dottoressa è intervenuta per aiutarlo a rimettersi in carrozzina, ma il paziente ha reagito con violenza: dopo aver tentato di colpire altri operatori presenti, si è scagliato contro la dottoressa, colpendola con un pugno all’emicostato. La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti delle Volanti e arrestato per lesioni personali a personale sanitario. Successivamente, è stato associato alle camere di sicurezza del commissariato San Paolo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il contesto e la tutela del personale sanitario

Questo episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza degli operatori sanitari, spesso esposti a situazioni di rischio durante il loro servizio. L’aggressione avvenuta all’Ospedale Martini di Torino sottolinea l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti violenti da parte dei pazienti.

IPA