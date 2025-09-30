Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Melfi, dove un uomo è stato fermato per maltrattamenti contro familiari ai danni della sua ex compagna. L’intervento è stato eseguito dopo che la vittima aveva segnalato comportamenti persecutori e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nella notte tra il 24 settembre 2025 e il giorno successivo.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la donna, residente a Melfi, ha richiesto due interventi da parte della volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza. La donna, spaventata dai ripetuti episodi di persecuzione da parte dell’ex compagno, ha segnalato che l’uomo era stato sorpreso più volte mentre la osservava dalla finestra della sua abitazione.

La notte della paura: la vittima sorprende l’uomo fuori dalla finestra

Durante il secondo intervento, la situazione è degenerata ulteriormente. La vittima, svegliatasi accidentalmente nel cuore della notte, ha notato la presenza dell’ex compagno intento a spiarla dall’esterno della finestra. Questo episodio ha rappresentato solo l’ultimo di una serie di comportamenti vessatori che, secondo quanto riferito dalla donna, si erano già ripetuti nei giorni precedenti, in particolare dalla fine della convivenza, avvenuta alcuni mesi prima.

La denuncia e le prove raccolte

Spaventata e preoccupata anche a causa dei precedenti specifici dell’uomo, la donna si è recata nelle prime ore del mattino successivo presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza per sporgere formale denuncia. A supporto delle sue dichiarazioni, la vittima ha fornito videodocumentazione legalmente acquisita, che ritraeva l’uomo mentre si aggirava nei pressi dell’abitazione e si avvicinava alla finestra con atteggiamento persecutorio.

L’arresto in flagranza differita e la misura cautelare

Le attività investigative, condotte dal personale della Polizia di Stato, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per procedere all’arresto in flagranza differita di reato. L’uomo, residente in un comune limitrofo, è stato quindi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

La convalida dell’arresto e il controllo elettronico

L’arresto è stato successivamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Potenza. Il giudice ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’ulteriore prescrizione dell’utilizzo di un dispositivo elettronico di controllo, al fine di monitorare costantemente i movimenti dell’indagato e garantire la sicurezza della vittima.

Le indagini proseguono: la presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono tuttora in corso tutti gli approfondimenti investigativi necessari, anche in favore dell’indagato. Quest’ultimo sarà considerato presunto innocente fino a una sentenza definitiva di condanna, in conformità con i principi del nostro ordinamento giuridico.

Un caso che riaccende l’attenzione sulla violenza domestica

L’episodio avvenuto a Melfi riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza domestica e dei maltrattamenti in ambito familiare. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di persecuzione o comportamento vessatorio, per consentire un intervento rapido e tutelare le vittime, soprattutto quando sono coinvolti minori.

