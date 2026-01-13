Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per furto in abitazione ai danni di un anziano a Pescara, dopo essersi finti Carabinieri e averlo convinto a farli entrare in casa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 18 dicembre nel centro cittadino, dove la Polizia di Stato è intervenuta prontamente grazie alla segnalazione di un residente. L’intera somma sottratta, pari a 14.000 euro, è stata recuperata e restituita alla vittima.

Truffa ad un anziano a Pescara

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Pescara, Carlo Solimene. L’obiettivo di questi servizi è quello di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Nel pomeriggio del 18 dicembre due uomini di 41 e 29 anni hanno avvicinato un 76enne nel centro di Pescara. Presentandosi come Carabinieri, sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dell’anziano convincendolo ad accompagnarli nella propria abitazione con il pretesto di dover verificare un presunto furto.

Una volta all’interno dell’appartamento, mentre uno dei due intratteneva la vittima, l’altro si è impossessato di oltre 14.000 euro in contanti, risparmi che l’uomo custodiva da tempo.

L’arresto

La svolta è arrivata grazie alla prontezza di un cittadino che, notando movimenti sospetti, ha chiamato il numero di emergenza. L’operatore della Sala Operativa della Questura di Pescara ha immediatamente inviato sul posto le volanti, il Reparto Prevenzione Crimine e la Squadra Mobile.

Gli equipaggi, agendo in modo coordinato, hanno individuato sotto l’abitazione un’auto con il motore acceso pronta per la fuga.

Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato i due uomini, che corrispondevano alle descrizioni fornite, mentre si dirigevano verso il veicolo. Gli agenti li hanno bloccati tempestivamente, impedendo loro di darsi alla fuga.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione la Polizia ha recuperato l’intera somma sottratta. I due uomini sono stati arrestati per furto e condotti in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella giornata del 19 dicembre la Polizia di Stato ha restituito l’intero importo al 76enne, che si è detto profondamente commosso per la professionalità e l’umanità dimostrate dagli agenti. L’episodio ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare i reati contro le persone più vulnerabili.

IPA