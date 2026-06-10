Si travestono da donna e truffano un'86enne nel Napoletano, commerciante manda in fumo il piano: due arresti
Un commerciante salva un'86enne da una truffa: due malviventi si spacciano per carabinieri e donne.
Fingendosi prima carabiniere e poi una donna, riescono a convincere una 86enne a consegnare loro 5.000 euro in contanti e oggetti in oro ed altri preziosi. Motivo? Il figlio in questo modo avrebbe evitato il carcere. Per fortuna dell’anziana, la scena viene notata da un commerciante, che intuendo la truffa allerta gli agenti di polizia municipale, che a loro volta avvisano i carabinieri e fanno arrestare i malviventi. È accaduto a Piano di Sorrento, dove i militari dell’Arma della locale stazione hanno arrestato due giovani, un 30enne casertano e un 26enne tunisino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.