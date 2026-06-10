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Fingendosi prima carabiniere e poi una donna, riescono a convincere una 86enne a consegnare loro 5.000 euro in contanti e oggetti in oro ed altri preziosi. Motivo? Il figlio in questo modo avrebbe evitato il carcere. Per fortuna dell’anziana, la scena viene notata da un commerciante, che intuendo la truffa allerta gli agenti di polizia municipale, che a loro volta avvisano i carabinieri e fanno arrestare i malviventi. È accaduto a Piano di Sorrento, dove i militari dell’Arma della locale stazione hanno arrestato due giovani, un 30enne casertano e un 26enne tunisino.