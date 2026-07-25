Si tuffa col figlio nel lago di Como e non riemerge, disperso un turista: in corso le ricerche

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono in corso le ricerche di una persona dispersa nelle acque del lago di Como. Si tratta di un turista olandese di 45 anni, che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. L’uomo non è più riemerso dopo essersi tuffato assieme al figlio sedicenne all’altezza di Menaggio, mentre il ragazzo è stato salvato da una imbarcazione di passaggio. Sul posto vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri.

Turista disperso nel lago di Como

Un turista olandese in vacanza in Italia con la famiglia risulta disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato da una barca senza più riemergere.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 luglio, poco dopo le 12. Lo riporta Ansa.

ANSA

Si tuffa col figlio e non riemerge

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto riportata da Il Giorno, l’uomo si trovava assieme ai tre figli su una barca presa a noleggio, all’altezza di Menaggio.

Il 45enne si sarebbe tuffato vedendo il figlio sedicenne in difficoltà in acqua. L’imbarcazione sulla quale si trovavano gli altri due ragazzi avrebbe però iniziato ad allontanarsi.

Padre e figlio avrebbero provato a raggiungerla, andando ben presto in difficoltà. Il giovane è stato tratto in salvo da una imbarcazione di passaggio, mentre il padre non è più riemerso.

In corso le ricerche

Lanciato l’allarme al 112, si è subito attivata la macchina dei soccorsi.

Il personale della guardia costiera è subito arrivata sul posto e ha avviato le ricerche del disperso dopo aver raccolto le indicazioni dei tre figli sul punto dove è scomparso il padre.

Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, con anche un elicottero e i sommozzatori provenienti da Milano. Sul posto anche i carabinieri.

Finora però non è stata trovata alcuna traccia dell’uomo: le operazioni di ricerca si svolgono n una zona dove il fondale scende in profondità.