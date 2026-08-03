Si tuffa in piscina e non torna a galla, morto 20enne a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di meno di 20 anni è morto dopo essersi tuffato in piscina a Montecchio Precalcino, un comune in provincia di Vicenza. Il giovane era residente in trentino e stava facendo il bagno insieme a un amico. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a chiamare i soccorsi dopo non averlo visto riemergere. La causa della morte del ragazzo non è stata accertata, ma si suppone che si sia trattato di un malore.

Morto un 20enne dopo un tuffo in piscina

Attorno alle 17 del 3 agosto un ragazzo di 20 anni originario del Trentino è morto a seguito di un tuffo in una piscina a Montecchio Precalcino, un comune 13 chilometri a nord di Vicenza, in Veneto.

Secondo quanto ha ricostruito il quotidiano locale Il Gazzettino, il ragazzo si trovava nella struttura con un amico che si sarebbe accorto subito che la vittima, dopo un tuffo, non stava risalendo in superficie.

ANSA

Non è del tutto chiaro quale sia stata la causa della morte del ragazzo. Il tuffo, secondo le prime ricostruzioni, non sembrava particolarmente pericoloso. Tra le ipotesi più accreditate al momento c’è quella di un malore improvviso.

L’arrivo dei soccorsi

È stato proprio l’amico a chiamare per primo i soccorsi, nel momento in cui si è accorto che la vittima non stava riemergendo dall’acqua nella quale si era appena tuffato.

I bagnini della struttura sarebbero intervenuti immediatamente, recuperando il ragazzo dal fondo della piscina e portandolo a bordo vasca.

Qui hanno tentato di rianimarlo, mentre arrivavano i sanitari del Suem 118. Nonostante l’intervento dei soccorritori, però, il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza ed è stato dichiarato morto sul posto.

Le morti in piscina e la sicurezza

Il tema della sicurezza in piscina sta emergendo durante questa estate per alcuni casi che hanno colpito molto l’opinione pubblica, come quello della bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone a Sestri Levante.

Non esiste però un’emergenza. I dati generali sono in calo da anni, con circa una quindicina di morti all’anno negli ultimi cinque, la metà rispetto al lustro precedente, secondo Iss, Sima e Federalberghi.

A creare problemi per la sicurezza dei bagnanti, in mare e in piscina, è la carenza di bagnini. In questo caso l’emergenza c’è: la professione è troppo precaria e non paga più come in passato, ma vi si sono aggiunte responsabilità e spese di istruzione significativi.