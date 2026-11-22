Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di circa trent’anni è stato salvato dai Vigili del Fuoco dalle acque del Lambro, all’altezza del ponte a Melegnano, in provincia di Milano. Non si tratta di un italiano, ma di un uomo probabilmente americano che si sarebbe tuffato di propria volontà nel fiume. Al polso, una volta estratto, portava il braccialetto di un ospedale. Si sospetta l’allontanamento da una struttura. A lanciare l’allarme sono stati i ragazzi della base scout, che hanno notato l’uomo in acqua.

Uomo salvato dal fiume

Domenica 22 ottobre, poco prima di mezzogiorno, un uomo sarebbe finito nelle acque del Lambro a Melegnano. Secondo quanto noto, l’uomo si sarebbe lanciato spontaneamente all’altezza del ponte nella zona del castello.

L’allarme è scattato quando un gruppo scout ha individuato l’uomo nelle acque, intorno alle 11:45. Le acque del fiume sono ghiacciate e quindi il recupero dell’uomo è scattato come un’emergenza per evitare il peggio.

A intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e anche i Carabinieri. L’uomo è stato portato all’ospedale in codice giallo e non risulta in pericolo di vita.

Il salvataggio

A lanciare l’allarme sarebbero stati dei ragazzi della base scout che hanno notato l’uomo nell’acqua. Immediata la chiamata e l’intervento dei Vigili del Fuoco, con le squadre del distaccamento locale più vicino.

Sarebbero intervenuti anche gli specialisti del soccorso fluviale alluvionale da Milano, i sommozzatori e l’elicottero Drago VF 153 del reparto volo della Lombardia.

L’uomo è stato individuato dall’equipaggio dell’elicottero e raggiunto dalla squadra di terra. Presente sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano e un’automedica.

Chi è l’uomo nel fiume?

L’identità dell’uomo che si sarebbe gettato nel fiume non è ancora stata resa nota. Secondo quanto appreso da Fanpage, si tratterebbe di un trentenne di lingua inglese, probabilmente americano.

Sempre secondo il quotidiano, si sarebbe tuffato volontariamente, ma al polso sembra avesse un braccialetto dell’ospedale, elemento che fa pensare a un allontanamento dalla struttura.