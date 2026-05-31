Si tuffa nel lago d'Iseo a Pisogne e non riemerge, Chamekh Firas morto a 19 anni davanti agli amici

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia sul lago d’Iseo a Pisogne, in provincia di Brescia, dove Chamekh Firas, residente in Valle Camonica, è morto dopo essersi tuffato nelle acque del Sebino e non essere più riemerso. Inutili i soccorsi e le ricerche dei vigili del fuoco: il ragazzo di soli 19 anni è la prima vittima della stagione 2026 sul lago bresciano.

Morto a 19 anni sul lago d’Iseo

Doveva essere una domenica di relax e divertimento sulle rive del lago d’Iseo, ma si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità dell’Alto Sebino.

Nel pomeriggio di domenica 31 maggio, un ragazzo di 19 anni, Chamekh Firas, è morto annegato nelle acque del lago dopo essersi tuffato davanti agli amici e a centinaia di persone presenti sul lungolago di Pisogne, in provincia di Brescia.

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Il tuffo e le ricerche

Il dramma si è consumato intorno alle 17 nella zona vicina all’imbarcadero dei battelli di linea. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava trascorrendo alcune ore insieme a un gruppo di coetanei per cercare sollievo dalle alte temperature che hanno caratterizzato il fine settimana.

Quando il 19enne si è tuffato in acqua, gli amici si sono immediatamente accorti che qualcosa non andava e hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, i carabinieri di Pisogne e quelli della Compagnia di Breno, oltre ai nuclei specializzati impegnati nelle ricerche subacquee. Le operazioni sono andate avanti per oltre un’ora nello specchio d’acqua davanti al lungolago.

Chamekh Firas ritrovato morto

Il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato intorno alle 18.30. Una volta riportato a riva, i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per il diciannovenne non c’era ormai più nulla da fare.

Si tratta della la prima vittima registrata nelle acque del lago d’Iseo nella stagione primaverile-estiva del 2026. Chamekh Firas, di origine tunisina, viveva da tempo in Valle Camonica, tra Darfo Boario Terme e l’area dell’Alto Sebino.

L’incidente è avvenuto in una delle zone più frequentate del lungolago di Pisogne, davanti a numerosi turisti e residenti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, una persona avrebbe accusato un malore per lo choc dopo aver assistito alla tragedia.

I casi sul lago d’Iseo

La morte del 19enne a Pisogne riporta l’attenzione sui numerosi incidenti avvenuti negli ultimi anni sul lago d’Iseo. Sempre a Pisogne, alcuni anni fa, una turista tedesca di 20 anni risultò dispersa dopo essere caduta da una barca durante una manovra.

Un altro caso simile ha visto protagonista un 33enne, morto annegato a Tavernola Bergamasca dopo essersi tuffato nelle acque del Sebino durante una giornata estiva.

Negli anni il lago è stato teatro di diversi interventi di ricerca e recupero, spesso resi complicati dalla profondità delle acque e dalle particolari caratteristiche del fondale. Proprio per questo le autorità continuano a raccomandare la massima prudenza durante i bagni e le attività nautiche.