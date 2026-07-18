Si tuffa nel lago di Garda a Sirmione per salvare un bambino ma non riemerge, il piccolo sta bene

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Un uomo ha salvato un bambino che rischiava di annegare nel lago di Garda, a Sirmione, ma poi non è più riemerso. Il punto in cui si è inabissato raggiunge i cinquanta metro di profondità. In corso le ricerche di un giovane tra i 25 e i 30 anni.

Il salvataggio del bambino

Come riporta Brescia Oggi, secondo una prima ricostruzione, un gruppo di turisti inglesi aveva noleggiato una barca quando il conducente, un dipendente di 29 anni di un noleggio barche, si è accorto che un bambino era finito in acqua.

Il piccolo si trovava in difficoltà, così l’uomo si è immediatamente tuffato per raggiungerlo e metterlo in salvo. In due bracciate avrebbe raggiunto il bimbo che si è aggrappato a lui, si è calmato e poi è stato issato sulla barca.

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Dopo essere riuscito a soccorrere il minore, l’uomo sarebbe stato visto perdere le forze e inabissarsi nelle acque del lago, senza più riemergere.

L’uomo scomparso nel lago di Garda

Il soccorritore sarebbe scomparso alla vista degli altri occupanti del motoscafo nel giro di pochi secondi.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, l’imbarcazione si trovava davanti alla spiaggia “La Giamaica” una delle più frequentate, ma anche difficilmente raggiungibili di Sirmione, soprattutto nei giorni di tutto esaurito.

Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi di soccorso della Guardia Costiera con il battello veloce e l’elicottero dal quale è stato calato un soccorritore marittimo, addestrato alle ricerche subacquee.

Le ricerche del disperso

Il punto in cui l’uomo si è inabissato, nonostante sia vicino alla costa, supera i cinquanta metri di profondità.

Sul posto è giunta anche l’idroambulanza della Croce Rossa, e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno avviato le ricerche di profondità. Una mano decisiva alle ricerche è attesa anche dai Volontari del Garda, pronti a intervenire con il loro drone subacqueo e con i sonar.

Gli occupanti dell’imbarcazione a nolo e il bambino salvato dal disperso sono stati soccorsi dal personale della Guardia Costiera. Sotto choc sono stati accompagnati al porto di Sirmione, fatti tornare sulla terra ferma e sentiti dagli operatori in cerca di indicazioni utili alle ricerche.

Il piccolo sta bene.