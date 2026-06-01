Si tuffa nel Ticino tra Vigevano e Abbiategrasso e non riemerge più, ansia per le sorti del 23enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un ragazzo di 23 anni di nazionalità marocchina è disperso nel fiume Ticino a Vigevano, in provincia di Pavia, dopo essersi inabissato durante un bagno. Il giovane si trovava da poco tempo nella zona, ospite di una parente. Vigili del fuoco in azione con sommozzatori, imbarcazioni e un elicottero da Torino. Ricerche in corso.

Disperso nel Ticino un 23enne

Il giovane si è tuffato nelle acque del Ticino nel pomeriggio di lunedì 1 giugno e da allora non è più riemerso. L’episodio è accaduto tra Vigevano e Abbiategrasso, in un tratto particolarmente insidioso del corso d’acqua.

L’allarme è scattato verso le 15:30, nei pressi del cantiere del nuovo ponte. Il disperso è un ragazzo di 23 anni di nazionalità marocchina, residente a Foggia e presente in città da una decina di giorni come ospite di una cugina.

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L’episodio a Vigevano

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in acqua per un bagno quando è stato visto inabissarsi senza riemergere. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, innescando un’imponente macchina di intervento.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche si sono svolte in località “Sayonara”, nella zona del nuovo ponte, impiegando anche imbarcazioni e con l’ausilio di un elicottero arrivato da Torino.

Alle squadre acquatiche dei vigili del fuoco si sono affiancati i soccorritori del reparto volo, impegnati a perlustrare sistematicamente il tratto interessato del fiume.

Le operazioni si annunciano complesse: le correnti del Ticino in questo tratto, la profondità del fondale e la scarsa visibilità sott’acqua rendono le ricerche particolarmente difficoltose. Nella speranza che il giovane sia riuscito a uscire dall’acqua autonomamente e a raggiungere la sponda in un tratto più a valle, i soccorritori non escludono l’alternativa più tragica.

Un tratto “maledetto”

Non è la prima volta che il Ticino nel Vigevanese si trasforma in uno scenario di emergenza. Nel Ferragosto 2025, un 23enne si era tuffato in un tratto del fiume vicino al ponte che collega Vigevano ad Abbiategrasso e non era più riemerso.

Recuperato dai vigili del fuoco e rianimato sulle rive, era stato trasferito in codice rosso al policlinico San Matteo di Pavia in condizioni estremamente critiche.

Nel 2025, nei soli mesi di giugno e luglio, erano morte annegate nelle acque dolci in Italia 31 persone, contro le 22 dello stesso periodo del 2024. Un incremento significativo che interessa soprattutto giovani e giovanissimi.