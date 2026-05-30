Si tuffa nel torrente Crostolo a Rivalta di Reggio Emilia e non riemerge, morto annegato 15enne

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Un ragazzino di 15 anni è morto annegato nel torrente Crostolo, nel territorio del comune di Rivalta, frazione di Reggio Emilia. Il giovane si sarebbe tuffato insieme ad alcuni amici per rinfrescarsi dal caldo ma non sarebbe più riemerso. Il suo corpo senza vita è stato trovato solo più di un’ora dopo la sua scomparsa dai soccorritori.

15enne annegato nel torrente Crostolo

Durante la mattinata del 30 maggio un ragazzino di 15 anni è morto annegato nel torrente Crostolo, un corso d’acqua che attraversa la città di Reggio Emilia per poi arrivare a tuffarsi nel Po.

L’incidente è avvenuto proprio nel territorio del comune di Reggio Emilia, in particolare nella frazione di Rivalta, a sei chilometri a sud del centro del capoluogo e a monte del corso del torrente rispetto alla città.

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Il ragazzo si era recato nella zona del parco del Crostolo per fare il bagno nel torrente con alcuni amici, visto anche il grande caldo che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni.

Si sarebbe tuffato attorno alle 10:30 ma non sarebbe riemerso dalle acque del torrente. Gli amici hanno quindi subito chiamato i soccorsi.

I soccorsi, le ricerche e il ritrovamento

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Resto del Carlino, i primi mezzi ad arrivare sul posto sarebbero stati quelli dei vigili del fuoco, seguiti dalla polizia locale e dalla polizia di Stato.

Mentre un elicottero perlustrava la zona dall’alto, attorno alle 11:30 sarebbero arrivate anche le squadre dei sommozzatori.

Il corpo del 15enne è stato ritrovato proprio da loro, a una profondità di 10 metri, attorno a mezzogiorno. Il ragazzino sarebbe stato trascinato in una pozza del letto del fiume dalla corrente e non sarebbe riuscito a riemergere.

I morti annegati nei fiumi e nei laghi italiani

Ogni estate, in Italia, diverse persone, soprattutto giovani e giovanissimi, annegano nelle acque di fiumi e laghi. L’acqua dolce rischia spesso di essere più insidiosa del mare, a causa delle correnti e dei fondali irregolari.

I dati riguardo a questi incidenti non sono semplici da raccogliere e provengono principalmente dal lavoro della Società italiana di medicina ambientale.

Nel 2025, nei soli mesi di giugno e luglio, erano morte annegate nelle acque dolci in Italia 31 persone, mentre nel 2024 nello stesso periodo i decessi erano stati 22.