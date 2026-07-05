Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una ragazza a Romagnano in provincia di Novara, morti il padre e lo zio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Romagnano Sesia, in provincia di Novara, padre e zio di una ragazzina minorenne sono morti nel fiume Sesia dopo essersi tuffati per soccorrerla. Salva la ragazza, riportata a riva dal fratello, mentre la madre, incinta, è stata ricoverata in ospedale sotto choc. La vicenda richiama il recente dramma del papà morto a Otranto dopo aver salvato i propri figli.

Romagnano, padre e zio morti nel fiume Sesia

Una gita domenicale dal risvolto tragico a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, dove il padre e lo zio di una ragazzina minorenne sono morti nelle acque del fiume Sesia: entrambi si erano tuffati per salvarle la vita, e hanno perso la loro.

I due uomini, di circa quarant’anni e di nazionalità marocchina, avevano visto la giovane in difficoltà nel tratto compreso tra un isolotto e la riva del fiume e si erano gettati in acqua per raggiungerla.

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Salva la ragazza grazie al fratello

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, i due uomini sarebbero stati inghiottiti dalla corrente del fiume poco dopo essersi immersi, senza più riuscire a riemergere, per cause ancora da chiarire.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un elicottero decollato dall’aeroporto di Malpensa, insieme al personale del 118 e ai carabinieri della stazione locale, che stanno ora conducendo le indagini per ricostruire l’esatta sequenza della tragedia.

A riportare la ragazza a terra, sana e salva, è stato invece il fratello della giovane, che si è tuffato a sua volta riuscendo a trarla in salvo.

I sanitari hanno prestato le prime cure alla ragazza e alla madre, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi dei due uomini. La madre della giovane, in stato di gravidanza, è stata trasportata sotto choc all’ospedale Maggiore di Novara per accertamenti.

Il precedente di Otranto

Il dramma del Sesia arriva a meno di ventiquattro ore da un altro episodio legato al tentativo di un genitore di salvare i propri figli.

Sul litorale di Otranto Gennaro Cagnazzo, 54 anni, funzionario del Cnr di Lecce, era morto sulla battigia di una spiaggia libera dopo aver riportato a riva i due figli gemelli di otto anni, trascinati al largo dalla risacca provocata dal maestrale. L’uomo si era accasciato subito dopo aver messo in salvo i bambini, colto probabilmente da un infarto.

Il fenomeno degli annegamenti nelle acque interne resta in Italia particolarmente grave durante l’estate: secondo dati recenti si registrano circa 44 vittime in poco più di due mesi, con una media vicina a un decesso ogni due giorni tra laghi, fiumi e torrenti.

Su base annua il Paese conta tra i 330 e i 400 morti per annegamento, una parte rilevante dei quali proprio nelle acque interne, spesso frequentate in assenza di sorveglianza. Gli esperti raccomandano di evitare tuffi in zone sconosciute, di non nuotare mai da soli e di prestare particolare attenzione alle correnti dei fiumi, che possono mettere in difficoltà anche i più esperti.