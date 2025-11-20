Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato denunciato un giovane di Perugia per minacce, danneggiamento di sistemi informatici e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo un intervento della Polizia in un’abitazione del capoluogo. L’episodio, che ha coinvolto un cittadino italiano di 21 anni già noto alle forze dell’ordine, è avvenuto a seguito di una segnalazione per persona molesta. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il ragazzo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe tentato di accedere nell’appartamento del compagno della madre, contro cui vigeva un divieto di avvicinamento, minacciandolo e danneggiando la porta d’ingresso.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza. La richiesta di aiuto segnalava la presenza di una persona molesta presso un’abitazione di Perugia. Gli agenti sono intervenuti prontamente, trovando il giovane in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcolici.

Il tentativo di accesso e le minacce

Il 21enne, già gravato da precedenti di polizia, ha tentato di entrare nell’abitazione del compagno della madre, nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento nei confronti della donna. Per forzare l’ingresso, il giovane ha colpito ripetutamente la porta dell’appartamento con calci, minacciando il compagno della madre e creando una situazione di forte tensione.

L’arrivo degli agenti e la resistenza

All’arrivo degli agenti, il giovane non si è calmato. Al contrario, ha continuato con la sua condotta aggressiva, minacciando e oltraggiando i poliziotti. Gli operatori sono riusciti a contenerlo in sicurezza e lo hanno accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

Danneggiamento del dispositivo elettronico

Durante le procedure in Questura, il 21enne ha continuato a opporre resistenza alle attività di polizia. In un gesto di ulteriore sfida, ha danneggiato il dispositivo di monitoraggio elettronico collegato al braccialetto elettronico di cui era dotato, rendendosi così non più tracciabile dalle Autorità incaricate della sua vigilanza.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato deferito per minaccia, danneggiamento dei sistemi informatici e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, gli è stata contestata anche una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

IPA