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Una denuncia per insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona, questo il bilancio degli interventi della Polizia di Stato nei confronti di una cittadina italiana di 57 anni a Bressanone. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata segnalata per due distinti episodi avvenuti nei giorni scorsi.

Due episodi di insolvenza in pochi giorni a Bressanone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la donna si è recata in un ristorante di Bressanone.

In evidente stato di ebbrezza, si è rifiutata di pagare un conto di 60 euro, dichiarando di non avere con sé né denaro né documenti. L’esercente, di fronte al comportamento della cliente, ha deciso di sporgere querela, dando così avvio all’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Denuncia e sanzione per ubriachezza

La donna è stata quindi denunciata per insolvenza fraudolenta.

Oltre alla denuncia penale, le è stata anche applicata una sanzione amministrativa per la manifesta ubriachezza, a seguito della condotta tenuta all’interno del locale.

Il secondo episodio in una struttura alberghiera

Pochi giorni dopo, la stessa cittadina italiana si è resa protagonista di un nuovo episodio. Questa volta, la donna aveva prenotato un soggiorno di due notti presso una struttura alberghiera della città, utilizzando generalità diverse dalle proprie e fornendo una carta di pagamento elettronico non valida come garanzia della prenotazione.

Nuova denuncia per insolvenza e sostituzione di persona

Al termine del soggiorno, la donna si è nuovamente rifiutata di pagare l’importo dovuto. Il responsabile dell’albergo ha quindi richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno portato a una nuova denuncia nei confronti della donna, questa volta per insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona.

Precedenti e conseguenze

La protagonista dei fatti, una cittadina italiana di 57 anni, risultava già gravata da precedenti di polizia. Gli episodi segnalati hanno portato a due denunce in pochi giorni, oltre alla sanzione amministrativa per ubriachezza.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare comportamenti illeciti come quelli descritti.

IPA