Si va verso la Terza Guerra Mondiale, l'analisi di Fiona Hill e il monito all'Italia: "Dovreste preoccuparvi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il conflitto in Iran causato dall’offensiva condotta da Israele e Stati Uniti potrebbe allargarsi ulteriormente e innescare la tanto temuta Terza Guerra Mondiale in cui potrebbe essere trascinata anche l’Europa: tale analisi è frutto non di una persona qualunque, bensì dell’accademica e consulente Fiona Hill, che durante la prima presidenza Trump era la direttrice per l’Europa e la Russia nel Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Pericolo Terza Guerra Mondiale, Fiona Hill: “Gli europei devono decidere”

“Stiamo camminando come sonnambuli verso la Terza Guerra Mondiale, o comunque un conflitto che ha già una dimensione globale. Gli Stati Uniti stanno cercando di trascinarci dentro gli europei, che devono rendersene conto e decidere se vogliono partecipare oppure no”, ha dichiarato Hill in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Secondo l’accademica, i Paesi membri della Nato dovrebbero appellarsi all’articolo 4 per richiedere consultazioni urgenti sulla guerra, il modo in cui viene portata avanti e gli obiettivi.

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“È possibile farlo, ad esempio sfruttando i missili lanciati contro la Turchia. Una volta chiariti questi punti, gli europei dovranno decidere se vogliono entrare nel conflitto oppure restarne fuori”, ha aggiunto Hill.

La guerra in Iran e i legami tra Trump e Putin

Quando alla studiosa è stato domandato quale impatto sta avendo il conflitto in Medio Oriente, a partire dalla scelta di allentare le sanzioni sul petrolio russo, è arrivata la seguente risposta: “L’aumento del prezzo in superficie aiuta Mosca, perché le dà più soldi per finanziare l’invasione, ma la domanda è se sia davvero in grado di approfittarne”.

Hill ha sottolineato che il Cremlino può aumentare la produzione a basso costo, ma non è detto che possa trovare acquirenti. Secondo l’accademica il vero problema di Putin è un altro, ossia la crisi relativa al reclutamento dei soldati. “I soldi non bastano a creare persone che non esistono”, ha chiosato.

Hill ha anche parlato degli accordi economici con la Russia che Trump ha menzionato in più occasioni di recente, affermando che il presidente Usa non ha come obiettivo la pace o una soluzione del conflitto “che tenga conto dei diritti e delle aspirazioni del popolo ucraino, o le conseguenze del nuovo assetto per la sicurezza di tutti”; secondo la studiosa l’amministrazione attuale americana ha una visione puramente “mercantilistica”.

Hill: “L’Italia dovrebbe essere molto preoccupata”

Il presidente ucraino non si piega e, nel ragionamento di Hill, tale condotta è un ostacolo alla visione di Trump: “Zelensky in questo momento è un po’ come la vecchia signora proprietaria di un appartamento in un edificio di Trump, che non cede alle sue pressioni per sgomberarlo e costruire altro”.

“Tutto – ha aggiunto – ha una dimensione mercantilistica in questa amministrazione, ma nell’interesse di una famiglia o un gruppo specifico di persone, non gli Stati Uniti. E lo stesso atteggiamento si applica a tutti, anche amici o alleati come l’Italia. Dovreste essere molto preoccupati di questo”.

Hill ha inoltre sostenuto che Putin è probabile che si stia augurando che Trump si ritrovi in una situazione di stallo in Iran come a lui è capitato in Ucraina: “Sono situazioni diverse, ma se ci fate caso il capo della Casa Bianca ha detto molte cose simili a quelle sostenute da quello del Cremlino per giustificare e gestire l’intervento”.