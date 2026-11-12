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Un uomo è stato arrestato dopo un tentato furto in un negozio di abbigliamento. Il 29enne, fermato dalla sicurezza a Brescia, ha reagito con violenza all’intervento della Polizia: il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l’allontanamento dall’Italia. L’attività commerciale presa di mira è il MaxFactory di via Salgari.

Brescia, tentato furto al MaxFactory

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno arrestato un cittadino marocchino di 29 anni, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale. A suo carico risultano numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. L’intervento è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112 NUE: alla Centrale Operativa è stata segnalata una rapina in atto nel negozio MaxFactory di via Salgari. Il responsabile della sicurezza aveva fermato un uomo che, dopo aver danneggiato gli antitaccheggio applicati a diversi capi d’abbigliamento, aveva cercato di scappare.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, hanno preso in consegna il sospettato. L’uomo non ha collaborato e ha cercato di sottrarsi al controllo spingendo con forza i poliziotti. Dopo averlo bloccato e messo in condizioni di non nuocere nell’auto di servizio, gli operatori hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo gli accertamenti, il 29enne aveva preso alcuni indumenti e si era diretto nei camerini. Qui aveva rimosso con la forza i dispositivi antitaccheggio e indossato tutta la merce. Uscito dai camerini, si era avviato verso le casse, ma era stato fermato oltre le barriere antitaccheggio. Una volta scoperto, era rientrato nei camerini, dove è rimasto fino all’arrivo degli agenti.

Arresto e provvedimenti

Accompagnato negli uffici della Questura, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento rissoso. Al termine degli atti di polizia giudiziaria è stato arrestato con le accuse di tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha valutato la gravità dell’episodio e la pericolosità sociale dell’uomo e ha disposto la revoca del permesso di soggiorno. Ha inoltre emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in vista dell’espulsione e dell’accompagnamento nel Paese di provenienza quando sarà scarcerato.

Le parole del Questore

Sartori ha sottolineato che la rapidità dell’intervento e la collaborazione tra gli addetti alla vigilanza e la Squadra Volante hanno permesso di assicurare l’uomo alla giustizia. Anche episodi che possono sembrare di minore entità, ha osservato, incidono sulla sicurezza quotidiana di cittadini e operatori commerciali e devono essere affrontati con attenzione e determinazione. La presenza sul territorio, la tempestività nel rispondere alle richieste di intervento e la collaborazione con la comunità sono, secondo il Questore, strumenti essenziali per prevenire e contrastare questi fenomeni.

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