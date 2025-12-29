Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Si è conclusa un’articolata indagine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 22 soggetti ritenuti responsabili di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti tra Castellammare del Golfo, Alcamo, Trapani e Palermo. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha visto la stretta collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Trapani e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo. Le indagini, durate circa un anno, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani e hanno richiesto un impegno costante da parte degli agenti coinvolti, che hanno operato con dedizione e professionalità.

Il gruppo criminale e le modalità operative

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’operatività di un gruppo composto da cittadini italiani residenti nei territori di Castellammare del Golfo, Alcamo e Trapani. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di essere coinvolti nella gestione e nello smercio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso, il presunto approvvigionamento della droga avveniva principalmente nella città di Palermo e nella sua area metropolitana, oltre che nella città di Trapani, per poi essere distribuita nelle zone di residenza degli indagati.

Le tecniche investigative e i risultati raggiunti

Nel corso delle indagini sono state utilizzate sia tecniche investigative tradizionali sia strumenti di indagine atipici, che hanno consentito di delineare un quadro indiziario ampio e dettagliato. Gli accertamenti svolti hanno permesso di individuare i presunti ruoli e le responsabilità dei 22 soggetti coinvolti, fornendo elementi utili per la ricostruzione delle dinamiche del traffico di sostanze stupefacenti nell’area.

Notifica degli avvisi di conclusione delle indagini

Al termine dell’attività investigativa, agli indagati sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, a conferma della piena condivisione e del costante coordinamento tra la Polizia di Stato e la Procura della Repubblica. Alcuni dei soggetti coinvolti risultano già detenuti per altri procedimenti penali.

L’impegno della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio

L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini. L’azione investigativa, capillare e incisiva, ha interessato diversi territori, mettendo in luce la capacità delle forze dell’ordine di agire in modo coordinato e determinato contro fenomeni di criminalità organizzata legati allo spaccio di droga.

