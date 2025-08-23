Sidio Corradi è morto, addio all'ex calciatore del Genoa: l'ultimo desiderio esaudito allo stadio Ferraris
L'ex calciatore del Genoa Sidio Corradi è morto all'età di 80 anni: con le sue reti aveva contribuito alla storica risalita dalla Serie C alla A
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sidio Corradi, ex calciatore morto a 80 anni dopo una lunga malattia. Il suo nome è legato in particolare ai colori del Genoa, con cui ha collezionato 117 presenze e segnato 34 gol dal 1970 al 1976. Aveva chiesto come ultimo desiderio di salutare ancora una volta lo stadio Ferraris e la Gradinata Nord: la sua richiesta era stata esaudita nel riscaldamento della partita Genoa-Cagliari.
Morto Sidio Corradi, ex calciatore del Genoa: aveva 80 anni
L’ex calciatore Sidio Corradi è morto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto, dopo una lunga malattia, all’età di 80 anni.
Nato nel 1944, di ruolo attaccante, ha esordito in Serie A nel Bologna nella stagione dello Scudetto 1963-1964, per poi vestire le maglie di Vicenza, Cesena, Varese e soprattutto Genoa. Con la divisa del Grifone ha collezionato 117 presenze e segnato 34 gol tra il 1970 al 1976, contribuendo con le sue reti alla storica risalita dalla Serie C alla Serie A. Al termine della sua carriera da calciatore, era rimasto a Genova e allenato le formazioni giovanili del Genoa, inclusa la Primavera nel campionato 2010-2011.
I tifosi del Genoa avevano tributato un lungo saluto a Sidio Corradi durante il riscaldamento prima della partita Genoa-Cagliari nell’aprile 2024. Il suo ultimo desiderio era proprio quello di salutare ancora lo stadio Ferraris e la Gradinata Nord.
Quando era già malato, Sidio Corradi chiese di poter salutare ancora una volta lo stadio Ferraris di Genova e la Gradinata Nord dove si trovano i tifosi del Grifone.
Il desiderio era stato esaudito nell’aprile del 2024, durante il riscaldamento della partita tra Genoa e Cagliari: accompagnato dall’allora presidente Zangrillo, Corradi era stato accolto da un lungo saluto.
Poco dopo la notizia della morte di Sidio Corradi, l’attore e comico Luca Bizzarri ha raccontato un aneddoto sull’ex calciatore su Threads.
Il racconto di Bizzarri: “Un giorno giocai a 11, con noi c’era Sidio Corradi. Corner per noi, tutto baldanzoso vado a battere. Lui mi guarda e dice ‘Guarda che non ci arrivi in area’. Io penso che stia scherzando. Non ci sono arrivato. Riposi in pace”.