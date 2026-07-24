Sidney Serpetri morta in Kenya nell'incidente con un camion, feriti marito e figlio della turista italiana

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una tragica fatalità ha spezzato la vita della turista italiana Sidney Serpetri, morta in seguito a uno scontro stradale avvenuto lungo la tratta che collega Mombasa a Malindi. La donna, un’avvocata di 52 anni residente a Firenze, si trovava a bordo di un taxi locale insieme alla propria famiglia quando il veicolo si è scontrato frontalmente con un camion proveniente dal senso opposto di marcia.

Sidney Serpetri morta in Kenya nell’incidente con un camion

Come riporta ANSA, il 24 luglio l’impatto tra i due mezzi si è rivelato estremamente violento, provocando la morte immediata della professionista italiana e del conducente keniano alla guida della vettura.

Il marito della donna, il cinquantaseicenne Massimiliano Pierani, e il figlio tredicenne sono stati prontamente soccorsi e trasportati presso il centro ospedaliero di Mombasa.

Secondo i primi bollettini medici diffusi dalle autorità sanitarie locali, i due superstiti avrebbero riportato traumi e lesioni, ma non verserebbero in pericolo di vita.

L’Ambasciata d’Italia a Nairobi, in costante contatto con la Farnesina, ha attivato i protocolli di assistenza consolare per garantire supporto logistico e medico ai due connazionali ricoverati.

Chi era Sidney Serpetri

Sidney Serpetri, 52enne, originaria di Cento e laureata all’Università di Bologna, esercitava la professione legale nel capoluogo toscano dal 2005, specializzata nel campo del diritto di famiglia.

La famiglia visitava con regolarità in Kenya, dove aveva acquistato una residenza estiva per trascorrere i periodi di vacanza.

La collega di studio Sonia Michelacci ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giurista, ricordandone la dedizione lavorativa, la preparazione tecnica e la grande passione per i viaggi.

La polizia locale ha avviato una serie di accertamenti peritali sul tratto viario per chiarire le cause esatte che hanno determinato l’invasione di corsia da parte del mezzo pesante.

I precedenti nella stessa zona

La carreggiata su cui si è verificato il sinistro mortale rappresenta un’arteria stradale nota per l’elevata frequenza di incidenti automobilistici, dovuta spesso alle precarie condizioni dell’asfalto e all’intenso traffico commerciale.

La tragedia si aggiunge ad altri drammatici episodi che hanno coinvolto turisti italiani in Kenya.

Nello scorso mese di aprile, nella località di Diani, aveva perso la vita il sessantatreenne Stefano Quadrelli, mentre l’anno precedente analoga sorte era toccata ad altri due connazionali, Marco Curcio e Karen Demozzi.

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