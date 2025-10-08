Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una misura cautelare a carico di un ragazzo tunisino di 15 anni nella mattinata di martedì 7 ottobre in provincia di Siena. Il giovane è stato sottoposto a collocamento in comunità, come disposto dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Firenze, su richiesta della Procura, per i reati di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Le indagini e la scoperta della radicalizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio nel dicembre 2024, quando i Carabinieri di Montepulciano sono intervenuti dopo la segnalazione di allontanamento del minore da parte del padre. In meno di due ore, il giovane è stato rintracciato mentre si aggirava nella periferia della cittadina. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e ha manifestato apertamente simpatie per il terrorismo islamico.

Il sequestro del cellulare e le indagini digitali

La situazione ha portato al sequestro del telefono cellulare del ragazzo, la cui analisi è stata affidata alla D.I.G.O.S. di Firenze. Gli investigatori dell’Antiterrorismo Internazionale hanno ricostruito un quadro preoccupante: il giovane aveva intrapreso un percorso di radicalizzazione attraverso il web, mostrando una forte attrazione per la tematica jihadista.

Ricerche online e indottrinamento

Dall’esame dei dispositivi elettronici è emerso che il ragazzo aveva effettuato numerose ricerche su internet riguardanti il jihad, vari tipi di armi, le modalità per raggiungere la Siria e persino su come costruire una bomba. Queste attività lo hanno reso vulnerabile a processi di indottrinamento e arruolamento tramite piattaforme di messaggistica che garantiscono l’anonimato.

Il giuramento e il tentativo di arruolare altri

Il minore, dopo aver prestato giuramento a un’organizzazione descritta come “gruppo di musulmani provenienti da tutto il mondo che mirano a sostenere i nostri fratelli oppressi in Palestina, Siria e persino i nostri fratelli uiguri in Cina”, ha cercato di accelerare il proprio inserimento nel gruppo. Per farlo, si è attivato personalmente nel tentativo di arruolamento di altre persone, inviando a un interlocutore il testo del giuramento da riscrivere e condividere, come richiesto dalle regole del gruppo.

Video di minacce e rischio di violenza

Nel cellulare del giovane sono stati rinvenuti video in cui, con il volto coperto da un passamontagna, minacciava in nome di Allah il compimento di gravi azioni di violenza contro i “miscredenti”. Questi elementi hanno rafforzato la convinzione degli inquirenti circa il rischio concreto che il ragazzo, intensificando la propria radicalizzazione, potesse compiere atti di violenza dimostrativa e indiscriminata nei confronti della collettività.

La decisione del G.I.P. e le motivazioni

Il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Firenze ha quindi disposto la misura cautelare del collocamento in comunità, ritenendo necessario prevenire il rischio di reiterazione di reati della stessa natura. La decisione è stata motivata dal fatto che il minore, in una fase delicata della crescita, è stato sottoposto a un processo di indottrinamento di matrice terroristica, con il pericolo concreto di atti di violenza futuri.

IPA