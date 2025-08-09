Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto un provvedimento di espulsione nei confronti di un giovane tunisino, già noto alle forze dell’ordine per una aggressione, dopo essere stato rintracciato nel centro storico di Siena nella notte tra l’8 e il 9 agosto. Il ragazzo, 19 anni, era già stato destinatario di misure restrittive e di un precedente ordine di allontanamento, ma la procedura di rimpatrio non era stata completata. Il nuovo intervento della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina nella provincia.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel cuore del centro storico di Siena, dove gli agenti delle Volanti della Questura hanno individuato il giovane tunisino. Il ragazzo era già noto alle cronache locali per essere stato protagonista di una grave aggressione avvenuta nel mese di marzo nella zona di Porta Romana. In seguito a quell’episodio, oltre alla segnalazione in Procura, erano state applicate nei suoi confronti due misure di prevenzione: il Divieto di Accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento delle principali vie del centro (DAcUr) per 3 anni e il Divieto di Ritorno a Siena per 4 anni.

Le misure di prevenzione e i precedenti provvedimenti

Il giovane, la cui presenza irregolare sul territorio nazionale era stata accertata già nei mesi precedenti, era stato destinatario di un primo provvedimento di espulsione emesso nel mese di maggio. In quella occasione, era stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, a Roma, in attesa del rimpatrio in Tunisia. Tuttavia, la procedura non si era conclusa con il ritorno effettivo nel Paese d’origine, poiché il ragazzo aveva ottenuto la possibilità di presentare richiesta di asilo politico. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, non avrebbe mai dato seguito a tale richiesta.

Il nuovo intervento della Polizia e la valutazione della posizione

La notte del 9 agosto 2025, gli agenti hanno rintracciato nuovamente il giovane, questa volta in Piazza Indipendenza, nel centro di Siena. Dopo il fermo, il ragazzo è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura, dove è stata effettuata una valutazione approfondita della sua posizione sul territorio nazionale. Gli accertamenti hanno confermato l’irregolarità della sua permanenza in Italia e la mancata regolarizzazione attraverso la richiesta di asilo.

Il nuovo provvedimento di espulsione e il rimpatrio

Al termine delle verifiche, il Prefetto Valerio Massimo Romeo ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione nei confronti del giovane tunisino. Il Questore Ugo Angeloni ha quindi disposto, con apposito decreto, il trasferimento del ragazzo al Centro di Permanenza di Gradisca D’Isonzo (GO), dove verrà avviata la procedura di rimpatrio in Tunisia. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina che la Polizia di Stato sta portando avanti con particolare attenzione nella provincia di Siena.

IPA