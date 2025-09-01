Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcool il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato sulla Strada Statale 715 Siena Bettolle, dove un uomo di 57 anni è stato fermato mentre percorreva la strada contromano. L’episodio si è verificato qualche sera fa nei pressi della Colonna Del Grillo, quando numerose segnalazioni sono state ricevute al numero di emergenza 112, segnalando la presenza di un’auto che procedeva nella direzione opposta al senso di marcia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla guida in stato di ebbrezza, è stato trovato senza patente, revocata nel 2023 a seguito di una condanna.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sera dell’incidente numerosi automobilisti hanno contattato il 112 per segnalare una Fiat Panda arancione che viaggiava contromano sulla Strada Statale 715 Siena Bettolle. Gli agenti delle Volanti della Questura di Siena sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il tratto di strada indicato all’altezza della Colonna Del Grillo. Qui hanno individuato l’auto sulla corsia di sorpasso, mentre procedeva nella direzione opposta rispetto al normale flusso di traffico, creando una situazione di grave pericolo per tutti gli utenti della strada.

Il blocco dell’auto e la messa in sicurezza della strada

Gli agenti, con grande prontezza e non senza difficoltà, sono riusciti a fermare la Fiat Panda arancione e a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato. L’operazione ha richiesto particolare attenzione per evitare ulteriori incidenti, vista la pericolosità della situazione. Una volta bloccata l’auto, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione del conducente, un cittadino italiano di 57 anni.

L’identificazione e i precedenti dell’uomo

Durante i controlli, è emerso che l’uomo era privo di patente di guida, poiché questa gli era stata revocata nel 2023 a seguito di una condanna per guida in stato di ebbrezza. Nonostante ciò, il 57enne si era messo nuovamente al volante, violando le disposizioni di legge e mettendo a rischio la sicurezza stradale. Gli agenti hanno inoltre scoperto che poco prima l’uomo era stato coinvolto in un incidente stradale, dal quale si era allontanato senza prestare soccorso, scegliendo di percorrere la Statale contromano nel tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità.

Il controllo alcolemico e la denuncia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il successivo controllo con alcooltest ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di oltre il triplo rispetto al limite consentito dalla legge. Di fronte a questi risultati, gli agenti hanno proceduto con la denuncia dell’uomo per guida sotto l’influenza dell’alcool. La gravità della situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che il conducente era già stato condannato in passato per lo stesso reato e che la sua patente era stata revocata proprio per motivi analoghi.

Le conseguenze e i rischi della guida in stato di ebbrezza

L’episodio avvenuto sulla Siena Bettolle mette ancora una volta in evidenza i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza e alla circolazione senza patente. La presenza di un veicolo che percorre una strada statale contromano rappresenta una delle situazioni più pericolose che possano verificarsi sulla rete viaria, con conseguenze potenzialmente tragiche per tutti gli automobilisti coinvolti. In questo caso, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare il peggio e di scongiurare ulteriori incidenti.

