Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospensione della licenza per 15 giorni e arresti: operazione della Polizia in un bar della periferia di Siena, ritenuto centro nevralgico di un’attività di spaccio di cocaina. L’azione è stata condotta nei giorni scorsi, a seguito di indagini che hanno portato all’arresto del titolare e al coinvolgimento di altri membri della sua famiglia. L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile, è stata finalizzata a interrompere una rete di spaccio attiva da anni tra la città e la periferia, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la chiusura temporanea del bar è stata disposta dal Questore Ugo Angeloni, a seguito di un’articolata attività investigativa che ha permesso di individuare il locale come punto di riferimento per la vendita di sostanze stupefacenti.

L’operazione della Squadra Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Siena ha portato a termine un’indagine che ha permesso di smantellare una presunta organizzazione familiare dedita allo spaccio di cocaina. L’attività illecita sarebbe stata portata avanti per anni, coinvolgendo sia l’abitazione della famiglia che il bar situato nella periferia cittadina. Il locale, secondo gli investigatori, veniva utilizzato come copertura per le cessioni di droga.

Arresti e denunce: i dettagli

L’operazione ha portato all’esecuzione di due misure cautelari: gli arresti domiciliari per un cittadino italiano di 53 anni, titolare del bar, e l’obbligo di dimora nel comune di Roma per un presunto complice di 35 anni, residente nella capitale. Inoltre, sono state denunciate due donne: la figlia 27enne e la compagna 51enne del titolare, entrambe già arrestate nel 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione di arma clandestina.

Le modalità dello spaccio

Le indagini hanno permesso di ricostruire come le cessioni di cocaina avvenissero sia nell’abitazione della famiglia che all’interno del bar, considerato dagli inquirenti un vero e proprio centro operativo per l’attività di spaccio. Nel corso del tempo, sono stati effettuati diversi sequestri di cocaina, per un totale di circa 1 kg complessivo.

Il provvedimento del Questore

Il Questore Ugo Angeloni ha disposto la sospensione della licenza del bar per 15 giorni, riconoscendo il locale come un punto strategico per il sodalizio familiare dedito allo spaccio. La decisione è stata presa per evitare che la prosecuzione dell’attività potesse favorire il protrarsi di condizioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

IPA