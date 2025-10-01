Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 200 grammi di cocaina sequestrati nei boschi vicino San Gimignano. Un cittadino albanese di 41 anni, residente a Poggibonsi, è stato fermato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di osservazione predisposto dalla Squadra Mobile della Questura di Siena. Gli agenti avevano intensificato i controlli in una zona boschiva nei pressi di San Gimignano, già oggetto di monitoraggio nei giorni precedenti per sospetti movimenti legati allo spaccio di droga.

Il nascondiglio nel bosco e la scoperta della cocaina

Grazie anche all’uso di una telecamera, gli investigatori hanno documentato i movimenti dell’uomo, che si è recato sul posto a bordo di un furgone. Dopo aver parcheggiato il veicolo, il sospettato si è addentrato nel bosco per recuperare un barattolo di vetro interrato. All’interno del contenitore, sigillato ermeticamente e protetto dall’umidità con del riso, erano occultate diverse confezioni sottovuoto di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 180 grammi.

Ulteriori sequestri e perquisizioni

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente: poco meno di 17 grammi di cocaina, nascosti in un contenitore per gomme da masticare. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’arrestato a Poggibonsi ha permesso di sequestrare oltre 6.600 euro in contanti, ritenuti dagli inquirenti probabile provento dell’attività di spaccio.

Il profilo dell’arrestato e le misure adottate

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati allo spaccio, si trovava agli arresti domiciliari con permesso di uscita per motivi di lavoro. Dopo il fermo in flagranza, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. A seguito del giudizio di convalida dell’arresto, nei suoi confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare.

