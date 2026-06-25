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È di 41 indagati per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Siena e La Spezia. L’associazione per delinquere, radicata tra Campania e Toscana, è stata smantellata dopo una lunga indagine coordinata dalla Procura di Bolzano e avviata a seguito di una denuncia presentata nel febbraio 2022.

Le indagini e la scoperta dell’associazione criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via quando una società di leasing ha denunciato un caso di appropriazione indebita presso la Polizia Stradale di La Spezia. Da questa segnalazione, gli investigatori hanno avviato approfondimenti che hanno portato alla luce un sistema fraudolento ben organizzato, attivo nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli di alta gamma.

L’indagine, condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura, ha permesso di ricostruire le modalità operative dell’associazione. Gli appartenenti al gruppo avevano ruoli precisi: alcuni si occupavano di reperire documentazione falsa, altri individuavano prestanome e altri ancora gestivano il trasferimento e l’occultamento dei veicoli. Le auto di lusso venivano acquisite tramite contratti di noleggio a lungo termine, ottenuti grazie alla presentazione di documenti fiscali, bancari e reddituali falsificati o alterati.

Dalla sottrazione dei veicoli al trasferimento all’estero

Una volta ottenute le autovetture, il gruppo le sottraeva al circuito legale attraverso un piano accurato. Venivano presentate false denunce di smarrimento delle chiavi o di furto dei veicoli, modificati gli elementi identificativi delle auto e applicate targhe straniere. Infine, i mezzi venivano trasferiti all’estero, rendendo difficile il loro rintraccio da parte delle autorità.

L’associazione ha operato principalmente tra Campania, Toscana e diversi Paesi esteri. Numerosi episodi sono stati ricondotti allo stesso schema criminoso, a conferma della continuità e dell’organizzazione delle attività illecite. Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo era in grado di agire con rapidità e precisione nel settore delle auto di lusso, sfruttando una rete ben strutturata e una chiara divisione dei compiti.

Il bilancio dell’inchiesta e le persone coinvolte

Al termine delle indagini, sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 41 persone, tra cui 4 donne e 37 uomini di età compresa tra 32 e 73 anni. Tutti sono indagati a vario titolo per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato. L’operazione, coordinata dalla Procura di Bolzano, ha visto la collaborazione delle forze dell’ordine di Siena e La Spezia.