Siena, espulso 18enne tunisino dopo un’aggressione nel centro storico: rimpatriato dalla Polizia
Un tunisino di 18 anni, coinvolto in un'aggressione ad aprile, è stato espulso dalla Polizia di Siena e condotto al centro di rimpatrio.
È stato rintracciato ed espulso un giovane tunisino di 18 anni, protagonista di una aggressione avvenuta lo scorso aprile nel centro storico di Siena. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha condotto il ragazzo al Centro di Permanenza di Palazzo San Gervasio per il rimpatrio in Tunisia.
Le operazioni della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina è proseguita intensamente nel territorio di Siena. Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno individuato nella centrale Piazza Gramsci un cittadino tunisino, appena diventato maggiorenne.
Il coinvolgimento nei fatti di aprile
Il giovane, secondo quanto accertato dagli investigatori, aveva avuto un ruolo attivo nei gravi episodi di aggressione che si sono verificati lo scorso aprile tra Piazza Matteotti e Piazza Gramsci, nel cuore del centro storico di Siena. All’epoca dei fatti, il ragazzo era ancora minorenne, ma la sua posizione era già nota alle forze dell’ordine per la gravità degli episodi.
Accertamenti e provvedimento di espulsione
Una volta rintracciato, gli agenti hanno verificato che il giovane non aveva alcun titolo per permanere sul territorio nazionale, essendo diventato maggiorenne e risultando irregolare. È stato quindi accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena per ulteriori accertamenti sulla sua posizione.
L’esecuzione del rimpatrio
Al termine delle verifiche, il Prefetto Valerio Massimo Romeo ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione nei confronti del giovane tunisino. In seguito, il Questore Ugo Angeloni ha disposto il trasferimento del ragazzo al Centro di Permanenza di Palazzo San Gervasio (PZ), dove è stato condotto per il successivo rimpatrio in Tunisia. L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative di controllo e prevenzione dell’immigrazione irregolare nella città di Siena.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.