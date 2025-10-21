Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato rintracciato ed espulso un giovane tunisino di 18 anni, protagonista di una aggressione avvenuta lo scorso aprile nel centro storico di Siena. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha condotto il ragazzo al Centro di Permanenza di Palazzo San Gervasio per il rimpatrio in Tunisia.

Le operazioni della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina è proseguita intensamente nel territorio di Siena. Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno individuato nella centrale Piazza Gramsci un cittadino tunisino, appena diventato maggiorenne.

Il coinvolgimento nei fatti di aprile

Il giovane, secondo quanto accertato dagli investigatori, aveva avuto un ruolo attivo nei gravi episodi di aggressione che si sono verificati lo scorso aprile tra Piazza Matteotti e Piazza Gramsci, nel cuore del centro storico di Siena. All’epoca dei fatti, il ragazzo era ancora minorenne, ma la sua posizione era già nota alle forze dell’ordine per la gravità degli episodi.

Accertamenti e provvedimento di espulsione

Una volta rintracciato, gli agenti hanno verificato che il giovane non aveva alcun titolo per permanere sul territorio nazionale, essendo diventato maggiorenne e risultando irregolare. È stato quindi accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena per ulteriori accertamenti sulla sua posizione.

L’esecuzione del rimpatrio

Al termine delle verifiche, il Prefetto Valerio Massimo Romeo ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione nei confronti del giovane tunisino. In seguito, il Questore Ugo Angeloni ha disposto il trasferimento del ragazzo al Centro di Permanenza di Palazzo San Gervasio (PZ), dove è stato condotto per il successivo rimpatrio in Tunisia. L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative di controllo e prevenzione dell’immigrazione irregolare nella città di Siena.

