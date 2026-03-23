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Due persone sono state denunciate e 1.500 bottiglie di vino DOCG sono state recuperate durante un’operazione della Polizia Stradale, che ha sventato una truffa ai danni di una cantina locale. Il colpo è stato bloccato nel primo pomeriggio del 16 marzo lungo la SP 135 tra Montepulciano e Torrita di Siena, dove due giovani campani sono stati fermati mentre trasportavano il prezioso carico, formalmente diretto in Irlanda.

Operazione della Polizia Stradale: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scattata quando una pattuglia della Polstrada di Siena, Distaccamento di Montepulciano, ha notato un autocarro Iveco 35 procedere a velocità insolita prima di fermarsi in una piazzola di sosta. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare un controllo approfondito sul mezzo e sui suoi occupanti.

Il controllo e la scoperta del carico

Durante la perquisizione del vano di carico, la Polizia ha rinvenuto 1.500 bottiglie di vino pregiato DOCG, per un valore di migliaia di euro. La merce risultava formalmente destinata a un’attività di ristorazione in Irlanda ed era stata ritirata poche ore prima presso un’azienda di Chianciano Terme.

Le indagini e la ricostruzione della truffa

I due occupanti del veicolo, entrambi campani di 27 anni e 25 anni, sono apparsi subito in stato di agitazione e hanno fornito dichiarazioni contraddittorie. Gli agenti, insospettiti anche dai loro precedenti per reati contro il patrimonio, hanno deciso di approfondire le verifiche presso gli uffici del Distaccamento.

Gli accertamenti tecnici hanno permesso di scoprire che le targhe del veicolo a noleggio erano state contraffatte mediante l’applicazione di pellicole adesive, mentre l’utenza telefonica fornita dal presunto acquirente era risultata fittizia. Contattando direttamente la cantina produttrice, la Polizia ha ricostruito la dinamica della truffa: i due si erano presentati in anticipo rispetto al vero corriere, utilizzando dati carpiti con artifizi e raggiri per farsi consegnare la merce.

Restituzione del vino e provvedimenti

L’intero carico di 1.500 bottiglie di vino è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario. I due presunti truffatori sono stati denunciati e nei loro confronti il Questore Angeloni ha emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno – foglio di via – da Montepulciano e Chianciano Terme per tre anni.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per delineare compiutamente la rete criminale coinvolta nella truffa e per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA