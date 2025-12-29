Siena, Luna Falchi è la ragazza trovata morta in casa in zona Acquacalda‑Petriccio: ipotesi malore

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una ragazza di 26 anni, Luna Falchi, è stata trovata morta a Siena, nella zona Acquacalda‑Petriccio. A scoprire il cadavere della giovane è stata sua madre. L’abitazione è stata posta immediatamente sotto sequestro per permettere gli accertamenti. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Dalle prime informazioni, sarebbe esclusa la morte volontaria, così come quella violenta. Potrebbe quindi essersi trattato di un malore fatale.

Siena, morta la 26enne Luna Falchi: le prime ricostruzioni

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Tirreno, la madre ha scoperto il corpo senza vita della figlia nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre. Non appena si è accorta della tragedia ha cominciato ad urlare in preda alla disperazione.

Dalle prime ricostruzioni, Luna Falchi non si sarebbe tolta la vita e non sarebbe nemmeno stata vittima di violenza. L’ipotesi più plausibile, per ora, è quella del malore.

Chi era Luna Falchi

Luna era molto conosciuta in zona. La notizia della sua morte ha lasciato esterrefatta l’intera comunità locale. La 26enne aveva frequentato l’istituto tecnico Caselli, dove in molti la ricordano come una giovane solare, riservata, disponibile e gentile.

Dopo aver conseguito il diploma aveva cominciato a lavorare in un locale della zona in cui abitava.

Ad avvertire gli agenti è stata la madre. Nell’abitazione in cui è deceduta la ragazza, oltre alla polizia, si sono recati il pubblico ministero di turno e il medico legale. La casa è stata sigillata per consentire ulteriori verifiche.

Il magistrato ha disposto l’esame autoptico sul corpo della ragazza, che è stato trasferito all’istituto di medicina legale.

La comunità locale scossa dalla tragedia: “Non può essere vero”

“Non può essere vero”, vanno ripetendo gli amici e i conoscenti di Luna da quando hanno saputo della tragedia, la cui notizia si è diffusa rapidamente via social e sui telefoni delle persone che abitano a Siena, in zona Acquacalda‑Petriccio.

L’intera comunità si sta stringendo in queste ore attorno alla famiglia nell’attesa di capire quali siano state le cause che hanno portato alla morte della giovane.