È stato un intervento tempestivo della Polizia Stradale a salvare la vita di un neonato di appena quattro mesi a Siena. Il piccolo, colto da un improvviso malore, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale grazie alla scorta degli agenti, che hanno permesso un accesso rapido alle cure mediche necessarie. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio, ha visto protagonisti due genitori in preda al panico e una pattuglia impegnata nel consueto servizio di vigilanza.

La fonte: il comunicato della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta durante un normale turno di controllo della Polizia Stradale di Siena. Gli agenti, impegnati nella vigilanza del territorio, sono stati avvicinati da una coppia di genitori visibilmente sconvolti. Tra le braccia, la madre stringeva il loro bambino di quattro mesi, che aveva perso conoscenza. La paura e l’agitazione dei genitori hanno subito fatto comprendere agli agenti la gravità della situazione.

La richiesta di aiuto e la reazione immediata

I genitori, disperati, hanno chiesto aiuto agli agenti della Stradale. Senza perdere tempo, i poliziotti hanno attivato le procedure di emergenza: hanno preallertato il servizio sanitario, fornendo tutte le informazioni necessarie per preparare il pronto soccorso all’arrivo del piccolo paziente. Successivamente, si sono posizionati davanti all’auto dei genitori, organizzando una scorta d’urgenza verso l’ospedale “Le Scotte” di Siena.

La corsa contro il tempo verso l’ospedale

La rapidità dell’intervento è stata fondamentale. Gli agenti hanno guidato la famiglia attraverso il traffico, assicurandosi che il percorso fosse il più veloce e sicuro possibile. Nel frattempo, il personale medico dell’ospedale, già informato della situazione critica, si è preparato ad accogliere il neonato non appena arrivato al pronto soccorso.

L’arrivo in ospedale e le cure decisive

Grazie al coordinamento tra Polizia Stradale e personale sanitario, il bambino ha potuto ricevere immediatamente le cure necessarie. Le condizioni del piccolo, inizialmente molto gravi, si sono stabilizzate dopo l’intervento dei medici. La tempestività della scorta e la comunicazione tra le forze dell’ordine e l’ospedale sono state determinanti per il buon esito dell’operazione di soccorso.

La gratitudine della famiglia e del personale medico

L’intervento degli agenti ha suscitato profonda riconoscenza nei genitori del neonato, che hanno espresso la loro gratitudine per la professionalità e la prontezza dimostrate. Anche il personale medico dell’ospedale ha sottolineato come la rapidità con cui il bambino è stato condotto in struttura sia stata decisiva per salvargli la vita.

