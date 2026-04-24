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Un cittadino tunisino di 35 anni è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo un inseguimento avvenuto a Siena. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato nella serata di lunedì, dopo aver tentato di sfuggire agli agenti e aver abbandonato 12 dosi di droga durante la fuga.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio, organizzato nell’ambito delle attività di alto impatto disposte dal Prefetto e coordinate dal Questore.

L’inseguimento in Viale Cavour

Lunedì scorso, intorno alle 22, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico stavano pattugliando Siena, quando hanno notato un veicolo fermo sul lato della strada in Viale Cavour. Dal mezzo sono scese tre persone, tra cui l’uomo poi denunciato, che ha assunto un atteggiamento sospetto. Alla vista della polizia, il cittadino tunisino si è dato alla fuga in direzione di via Martini di Montemaggio.

La fuga e la colluttazione

Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del sospettato, riuscendo a bloccarlo dopo diversi minuti di corsa. Durante la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi di 12 involucri contenenti sostanze stupefacenti, gettandoli a terra. Una volta raggiunto, è seguita una breve colluttazione prima che i poliziotti riuscissero a fermarlo e identificarlo.

Il sequestro della droga e dei contanti

La perquisizione ha permesso di recuperare gli involucri abbandonati, risultati contenere cocaina, eroina e hashish. Inoltre, il cittadino tunisino è stato trovato in possesso di circa 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, elemento che ha rafforzato i sospetti di spaccio.

La denuncia e i precedenti

Condotto in Questura, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti sono emersi anche precedenti specifici a suo carico, per i quali era già stato condannato. Al termine delle procedure, il cittadino tunisino è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

IPA