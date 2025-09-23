Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due misure cautelari eseguite e due persone denunciate in una vasta operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una presunta organizzazione familiare dedita allo spaccio di cocaina tra Siena e la sua periferia. L’indagine, avviata nel gennaio 2024, ha portato all’arresto di due donne e all’obbligo di dimora per un uomo, tutti coinvolti in un traffico di droga che si sarebbe svolto anche in un noto bar cittadino, usato come copertura. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dopo numerose segnalazioni che hanno permesso di ricostruire la rete e il modus operandi del gruppo.

Le indagini e la scoperta del sodalizio familiare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio a seguito di alcune segnalazioni giunte agli investigatori nel mese di gennaio 2024. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siena hanno avviato una complessa attività investigativa che ha permesso di individuare un presunto sodalizio familiare dedito allo spaccio di cocaina. Il gruppo, composto da un italiano di 53 anni, la figlia di 27 anni, la compagna di 51 anni e il compagno della figlia di 35 anni, avrebbe gestito per anni un fiorente traffico di sostanze stupefacenti tra la città e la periferia.

Il ruolo dei membri e l’organizzazione interna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il presunto capo del gruppo, l’uomo di 53 anni, avrebbe impartito direttive agli altri membri, coordinando le attività di spaccio. La figlia, secondo le ricostruzioni, si sarebbe occupata della maggior parte delle consegne, mentre la compagna e il compagno della figlia avrebbero collaborato attivamente nella gestione delle cessioni di cocaina e nel mantenimento dei contatti con i clienti.

Il bar come base operativa e le modalità di cessione

Le indagini hanno fatto emergere che le cessioni di cocaina avvenivano sia nell’abitazione della famiglia sia in un noto bar della periferia senese, utilizzato come copertura per le attività illecite. Numerosi clienti si sarebbero recati nel locale fingendosi normali avventori, per poi ricevere, lontano da occhi indiscreti, le dosi di cocaina. Le sostanze, in più occasioni, sono state occultate all’interno dell’abitazione di uno dei membri del sodalizio, rendendo più difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine.

Intercettazioni e pedinamenti: le prove raccolte

Fondamentali per l’indagine sono state le intercettazioni telefoniche, durante le quali gli indagati utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla droga, parlando di “gelato” o “pasta” per indicare la cocaina. Gli agenti hanno inoltre effettuato numerosi pedinamenti e videoriprese, che hanno confermato la presenza di un traffico ben organizzato: decine di clienti sono stati identificati mentre si recavano nel bar per acquistare la sostanza stupefacente.

Sequestri e arresti: i risultati dell’operazione

L’attività investigativa ha portato al sequestro di circa 1 kg di cocaina e all’arresto delle due donne del gruppo nell’agosto 2024. Contestualmente, sono state eseguite due misure cautelari: gli arresti domiciliari per l’uomo di 53 anni e l’obbligo di dimora per il compagno della figlia, un uomo di 35 anni con precedenti penali, residente a Roma. Le due donne, già arrestate in flagranza nel 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti, sono state anche denunciate per detenzione di arma clandestina.

