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Tredici minorenni denunciati per detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e propaganda di idee fondate sull’odio razziale in un’operazione condotta dalla DIGOS della Polizia di Stato di Siena. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, sono state avviate a luglio 2025 e hanno portato a perquisizioni e sequestri nelle abitazioni dei giovani coinvolti.

Le indagini della DIGOS: una rete di relazioni illecite tra minorenni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di un’articolata attività investigativa della DIGOS della Questura di Siena. L’inchiesta, partita a luglio 2025, ha visto come primi indagati due minorenni residenti nel senese, nelle cui abitazioni sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile a doppia canna, perfettamente funzionante, e delle cartucce calibro 9. Questi ritrovamenti hanno rappresentato il punto di partenza per ulteriori approfondimenti investigativi.

Il ruolo dei social network e la diffusione di contenuti illeciti

L’analisi dei dispositivi informatici sequestrati ai primi due giovani ha permesso agli investigatori di ricostruire una rete di relazioni che coinvolgeva altri 11 minorenni, tutti residenti nel territorio senese. Questi ragazzi risultavano collegati tra loro attraverso i più comuni social network, dove si scambiavano contenuti e messaggi riconducibili a ideologie di estrema destra e suprematiste. La condivisione di materiale illecito avveniva principalmente tramite chat di gruppo, alcune delle quali recavano nomi espliciti come “Partito Repubblicano Fascista”.

Propaganda d’odio e apologia di ideologie estremiste

Le indagini hanno fatto emergere come, all’interno di queste chat, venissero propagandate idee fondate sull’odio razziale, sulla superiorità della razza bianca e sulla discriminazione nei confronti di stranieri, immigrati, persone di colore, fedeli di religione islamica e appartenenti alla comunità LGBTQ+. I giovani indagati condividevano simboli e messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo, esaltando figure come Mussolini e Hitler e utilizzando un linguaggio fortemente discriminatorio e violento.

Materiale pedopornografico e incitamento alla violenza

Oltre alla propaganda d’odio, è stata accertata la detenzione e diffusione di materiale pedopornografico attraverso l’uso di stickers, ossia ritagli di immagini o video di piccole dimensioni, inviati nelle chat di gruppo. Sono stati inoltre rinvenuti numerosi video di risse e aggressioni, soprattutto ai danni di soggetti extracomunitari, sebbene questi ultimi non siano risultati direttamente riconducibili agli indagati.

Interesse per le armi e progetti di spedizioni punitive

Gli investigatori hanno documentato come i ragazzi mostrassero un interesse crescente per le armi, condividendo immagini e informazioni su pistole, fucili, coltelli, tirapugni e persino esplosivi artigianali. In alcune conversazioni, i minorenni discutevano della possibilità di modificare pistole scacciacani per renderle funzionanti e di reperire armi tramite siti specializzati o contatti diretti. È emersa anche l’ipotesi, poi non realizzata, di organizzare ronde o spedizioni punitive contro stranieri, in risposta a risse avvenute in Siena tra gruppi di immigrati.

IPA