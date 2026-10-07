Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 45 anni è stato arrestato in flagranza in provincia di Caserta, mentre una donna 34enne è stata denunciata in stato di libertà. I due sono stati fermati dalla Polizia al termine di un servizio di osservazione e pedinamento che ha permesso di documentare numerosi scambi di droga.

Operazione coordinata tra Squadra Mobile e Commissariato a Caserta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Caserta in collaborazione con la Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti hanno messo in campo un’attività investigativa articolata, fatta di appostamenti e pedinamenti.

Le indagini e le modalità di spaccio

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno documentato diverse cessioni di sostanze stupefacenti nei comuni di Caserta, San Nicola la Strada e San Marco Evangelista. Dopo ogni scambio, gli acquirenti sono stati immediatamente controllati dagli agenti, che hanno così potuto accertare la natura illecita delle transazioni e risalire ai fornitori.

Il sequestro della droga e del denaro

Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di 50 dosi di sostanza stupefacente e 215 euro in contanti. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe il provento diretto dell’attività di spaccio. La droga veniva occultata in modo particolarmente ingegnoso: le dosi erano nascoste all’interno di sigarette elettroniche, svuotate della cartuccia e della batteria per ricavare lo spazio necessario a contenere le sostanze illecite.

Veicoli a noleggio per rifornire gli acquirenti

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di ricostruire anche le modalità di rifornimento degli acquirenti. Dalle indagini è emerso che i due indagati si sarebbero serviti di veicoli presi a noleggio per trasportare la droga e consegnarla ai clienti, rendendo più difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine.

Arresto e denuncia al termine delle indagini

Al termine delle attività di rito, l’uomo di 45 anni è stato arrestato in flagranza di reato, mentre la donna di 34 anni è stata denunciata in stato di libertà. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e del denaro, e con la contestazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti dei due indagati.

IPA