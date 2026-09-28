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È di otto persone indagate e numerosi depositi clandestini scoperti il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Foggia contro il contrabbando di tabacchi lavorati. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha portato all’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti residenti tra Napoli e la provincia foggiana, ritenuti coinvolti in un traffico illecito di sigarette destinato alla vendita nella Capitanata.

L’operazione della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale locale. Il provvedimento ha riguardato otto persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di contrabbando di tabacchi lavorati.

Chi sono gli indagati e quali misure sono state adottate

Nel dettaglio, la misura degli arresti domiciliari è stata disposta per quattro soggetti residenti a Napoli, mentre per altri quattro soggetti residenti in provincia di Foggia – tre a Cerignola e uno nel capoluogo dauno – è stato applicato l’obbligo di dimora. Le autorità hanno così colpito sia i presunti fornitori che i gestori della logistica e dello smistamento delle sigarette sul territorio.

L’attività investigativa ha preso avvio da un monitoraggio mirato delle direttrici illegali che collegano la provincia di Foggia alla Campania. Questo lavoro ha permesso di individuare specifici nodi logistici nel territorio napoletano, utilizzati come depositi di stoccaggio delle sigarette destinate alla successiva vendita illecita nella Capitanata.

Attraverso complesse attività di pedinamento, osservazione e riscontro, gli investigatori hanno ricostruito progressivamente l’intera filiera del traffico illecito. Gli sviluppi investigativi hanno permesso di individuare e monitorare alcuni soggetti operanti nel capoluogo e nella zona di Cerignola, dediti alla gestione logistica e al successivo smistamento delle sigarette.

I depositi clandestini e i canali di approvvigionamento

Risultati significativi sono emersi dagli accertamenti condotti nella città di Napoli. Qui, gli investigatori hanno fatto luce sui canali di approvvigionamento e individuato tre depositi clandestini di tabacchi lavorati, localizzati nelle zone centrali della città, tra i vicoli del Borgo Sant’Antonio Abate e la popolare area di piazza Mercato. Questi luoghi fungevano da centri nevralgici per lo stoccaggio e la distribuzione della merce illecita.

L’operazione ha così permesso di risalire la catena di distribuzione, identificando i soggetti deputati alla fornitura della merce e varcando i confini regionali tra la Campania e la Puglia.

Il ruolo della Procura e delle forze dell’ordine

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, si è avvalsa della collaborazione tra le forze dell’ordine delle due regioni coinvolte. L’attività ha evidenziato una proiezione operativa ben più ampia rispetto ai primi accertamenti, portando alla luce un sistema strutturato e ramificato di contrabbando di tabacchi lavorati.

L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta al contrabbando di tabacchi, fenomeno che danneggia sia l’erario che la salute pubblica. Le misure cautelari adottate nei confronti degli indagati e la scoperta dei depositi clandestini testimoniano l’efficacia dell’azione investigativa condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Foggia. Gli inquirenti proseguiranno con ulteriori approfondimenti per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ramificazioni del traffico illecito.

IPA