Sigarette più care, prezzo in crescita dal 2027 con l'aumento delle accise in Manovra: quanto costeranno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il prezzo delle sigarette in Italia aumenterà ancora e i rincari scatteranno prima di quanto previsto. Il governo Meloni, infatti, ha deciso di anticipare di 6 mesi l’aumento delle accise sul tabacco, con la conseguenza che il prezzo delle sigarette crescerà in due step già nel corso del 2027. La misura è contenuta nella Manovra approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. I due rincari previsti sono pari a circa 25 centesimi e 40 cent.

Quanto costeranno le sigarette in Italia: rincari e nuovi prezzi

I dettagli relativi alla decisione del governo Meloni di aumentare il prezzo delle sigarette in Italia sono stati forniti dall’agenzia ANSA. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2027 la componente fissa dell’accisa sul tabacco salirà a 35,50 euro ogni mille sigarette, mentre dal 1° luglio passerà a 38,50 euro.

I primi rincari sul prezzo delle sigarette scatteranno a gennaio 2027, con un incremento del prezzo di circa 25 centesimi. Il secondo scatterà, invece, il 1° luglio del 2027: l’aumento previsto, in questo caso, è pari a 40 cent.

Perché il prezzo dei pacchetti di sigarette aumenterà in Italia

Il calendario fiscale fissato con la Manovra dello scorso anno prevedeva aumenti annuali sul prezzo dei singoli pacchetti di sigarette, pari a circa 25 centesimi per il 2027 e a circa 40 centesimi dal 2028.

La decisione di anticipare di sei mesi il rialzo già previsto è stata messa nero su bianco nella Manovra 2027 approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. La misura rientra tra le coperture della Legge di Bilancio.

Cosa succederà con Sugar Tax e Plastic Tax: la nuova decisione

La recente Manovra ha stabilito inoltre che la Sugar Tax e la Plastic Tax slitteranno entrambe dal 1° gennaio al 1° luglio 2027. La relazione tecnica al ddl di Bilancio ha quantificato il mancato gettito per lo Stato in 316,2 milioni di euro: 170,1 milioni per quanto riguarda l’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate e 146,1 milioni per quella sui manufatti in plastica monouso. Le cifre fanno riferimento alla differenza tra gli incassi stimati con l’entrata in vigore a gennaio e quelli previsti con l’applicazione a partire da luglio.

Le due tasse Sugar Tax e Plastic Tax, che sono state istituite in Italia nel corso del 2019, erano già state rinviate più volte.