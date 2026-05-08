Sigarro Pictures, l’intervista ai sei fondatori: “Creare senza aspettare: la nostra sfida”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una generazione che non aspetta più il proprio turno. Non cerca scorciatoie né legittimazioni immediate. Lavora, costruisce, sbaglia e riparte. E soprattutto crea. In un panorama artistico spesso segnato da dinamiche chiuse e percorsi già tracciati, emergono realtà che scelgono una strada diversa: quella dell’autonomia, della collaborazione e della responsabilità condivisa. Sigarro Pictures nasce da questa esigenza. Non come semplice progetto artistico, ma come spazio in cui visioni, competenze e sensibilità si incontrano. A fondarlo sono Francesco Piccirillo, Alessandro Orrei, Francesco Cesareo, Angelo Conforti, Salvatore Mennitti e Flavia Sara De Simone: sei percorsi diversi, di cui cinque attoriali, che hanno scelto di convergere in un progetto comune. Alle spalle non ci sono strutture consolidate né accessi privilegiati. Il punto di partenza è stato essenziale: idee, determinazione e un investimento personale, umano prima ancora che economico. Da qui ha preso forma un percorso che attraversa teatro e cinema, con lavori che affrontano temi complessi, spesso scomodi, ma sempre radicati nella realtà. Progetti come Fine Vita Mai e Zoo Trincea indicano una direzione precisa: raccontare storie che lascino traccia, che interroghino lo spettatore e aprano uno spazio di riflessione. Il tratto distintivo di Sigarro Pictures non riguarda soltanto i contenuti, ma il metodo. Sigarro Pictures è prima di tutto un collettivo: un gruppo che lavora in modo orizzontale, senza divisioni rigide, in cui scrittura, regia e interpretazione si influenzano reciprocamente. Un ambiente costruito sulla collaborazione e sulla fiducia, in controtendenza rispetto a un settore spesso competitivo. L’origine comune, napoletana, rappresenta un ulteriore elemento identitario, non come etichetta, ma come patrimonio culturale da cui attingere. Le esperienze personali diventano materia narrativa, superando stereotipi e restituendo una rappresentazione più complessa e autentica. Questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie nasce dal desiderio di capire cosa significhi oggi fare arte partendo da zero, senza appoggi, in un sistema che spesso premia logiche diverse dal merito. Racconta un percorso fatto di ostacoli concreti, ma anche di scelte precise: investire sulle idee, sul gruppo e sulla possibilità di costruire un’alternativa. Ne emerge il ritratto di una realtà in movimento, ancora agli inizi ma già capace di produrre risultati e attirare attenzione. Un’esperienza che solleva una domanda semplice ma decisiva: cosa accade quando si smette di aspettare e si decide di creare il proprio spazio?

Cos’è Sigarro Pictures, dal vostro punto di vista?

Flavia De Simone: “Sigarro Pictures è nata circa un anno fa. Alcuni membri del gruppo si conoscevano già e coltivavano da tempo l’idea di avviare un progetto comune. Successivamente, Francesco mi ha contattata per presentarmi l’iniziativa, spiegandomi l’intenzione di sviluppare un percorso in ambito cinematografico e teatrale e chiedendomi la disponibilità a collaborare, anche attraverso il supporto di mia madre. Ho accettato con curiosità, con l’obiettivo di verificare se potesse nascere un progetto valido e costruttivo. Da quel momento ha avuto inizio la collaborazione. Il gruppo aveva già avviato il cortometraggio Fine Vita Mai, scritto da Francesco Cesario e ispirato a vicende reali come quelle di Francesco Piovarmone, Santo Romano e Giorgio Cutolo. Si tratta di un lavoro particolarmente significativo, che mi ha colpita sia per la qualità della realizzazione sia per la profondità del messaggio, elementi che hanno rafforzato la mia decisione di aderire al progetto. In seguito, mi è stato proposto Zoo Trincea, uno spettacolo teatrale dedicato al tema della guerra. L’attenzione a contenuti complessi e rilevanti rappresenta una costante del nostro percorso. Sigarro nasce come realtà alternativa rispetto alle dinamiche dominanti, spesso standardizzate, del panorama televisivo e informativo. L’obiettivo è sviluppare una proposta più autentica e approfondita. In una fase iniziale nutrivo alcune perplessità, anche perché il gruppo era composto prevalentemente da giovani uomini, e mi interrogavo su come si sarebbe sviluppata la collaborazione. Con il tempo abbiamo consolidato un’identità comune. Inizialmente definivo Sigarro come una realtà cinematografica e teatrale; oggi la considero a tutti gli effetti un collettivo. I fondatori sono sei e lavorano quotidianamente in modo condiviso. Nel tempo il gruppo si è ampliato, coinvolgendo numerosi giovani e dando vita a un ambiente collaborativo e sano, aspetto tutt’altro che scontato in contesti spesso caratterizzati da forte competitività. Osservare una nuova generazione impegnata nella costruzione di uno spazio fondato sul sostegno reciproco rappresenta un’esperienza significativa. Il percorso continua con la definizione progressiva dell’immaginario Sigarro”.

Che tipo di sfida è?

Alessandro Orrei: “La descriverei come una scalata all’Everest a mani nude. Si tratta di un gruppo giovane, ed è importante sottolinearlo, perché propone idee lontane dalle logiche di mercato e dai modelli standardizzati, lasciando ampio spazio alla creatività. Costruire una struttura capace di tradurre questa creatività in un prodotto cinematografico o teatrale è stato estremamente complesso. Tuttavia, è proprio questo il senso del lavoro: da soli non si realizza nulla. Il progetto ha preso forma grazie a una collaborazione costante, in cui ciascuno ha contribuito secondo il proprio ruolo per dare concretezza alle idee iniziali. La fase più impegnativa è stata la costruzione delle fondamenta: all’inizio le intuizioni sono indefinite, poi arriva il momento in cui devono diventare realtà. Ci siamo confrontati con ambiti sconosciuti, ma proprio questo ha reso il percorso formativo e stimolante, permettendoci di crescere giorno dopo giorno”.

Francesco Piccirillo: “La mia visione è questa: siamo sei personalità profondamente diverse, ma accomunate da un’esigenza autentica di esprimersi attraverso l’arte. Le competenze all’interno del gruppo sono eterogenee: ciascuno possiede una specifica attitudine, che si tratti di organizzazione, scrittura o sviluppo creativo. In linea teorica siamo tutti attori, ma la valutazione spetta naturalmente al pubblico. Fin dal primo incontro è emerso un elemento unificante, un filo conduttore che ha trasformato le differenze in una risorsa. Nonostante la differenza d’età rispetto agli altri membri, non mi è mai stato fatto percepire alcun distacco; al contrario, ho tratto grande insegnamento da loro, anche sul piano umano. Oggi si potrebbe dire che il futuro si rifletta nei loro occhi, mentre il passato trova spazio nei miei”.

Francesco Cesareo: “Probabilmente ero l’unico a conoscere tutti i membri del gruppo. L’idea di creare un progetto autonomo nasce da lontano, fin dall’infanzia, ed è stata incoraggiata in particolare da uno di noi. Determinante è stato l’incontro con persone animate da un’energia positiva, così come il contributo di una figura come Flavia De Simone, che, pur non recitando, offre uno sguardo tecnico esterno. Questo apporto si è rivelato fondamentale, poiché consente una valutazione più oggettiva del lavoro, evitando un’eccessiva autoreferenzialità. Il gruppo funziona, ma presenta anche una criticità: la tendenza a non sentirsi mai pienamente soddisfatti, neppure di fronte ai risultati migliori. Da un lato questo atteggiamento rappresenta uno stimolo alla crescita, dall’altro rende difficile apprezzare i traguardi raggiunti. In un solo anno sono stati conseguiti risultati notevoli, persino superiori alle aspettative iniziali”.

Alessandro Orrei: “Conosciamo professionisti che, nello stesso arco di tempo, hanno ottenuto risultati significativamente inferiori ai nostri; nonostante ciò, continuiamo a mantenere un atteggiamento critico nei confronti del nostro operato”.

Francesco Piccirillo: “Un aspetto particolarmente significativo è l’interesse manifestato da professionisti con lunga esperienza, che ci propongono collaborazioni, riconoscendo il valore del percorso intrapreso”.

Siete tutti napoletani. Quanto ha inciso l’origine?

Salvatore Mennitti: “Ha inciso profondamente. Ognuno porta con sé una storia e, quando queste esperienze si intrecciano, si genera un’energia particolare. Ripensando all’infanzia, ricordo un palco costruito con mezzi di fortuna, perché non avevamo accesso a un teatro. Eravamo molto giovani, ma già animati dal desiderio di unirci e creare. La prima esibizione su quel palco ha rappresentato un momento decisivo: da lì è nata una spinta destinata a durare nel tempo. Questo è l’elemento che ci tiene uniti”.

Alessandro Orrei: “A volte ci definiamo, con una certa ironia, ‘scappati di casa’. Proveniamo da contesti privi di mezzi, ma ricchi di volontà creativa. Questa condizione porta naturalmente a cercare una comunità, un gruppo con cui costruire un progetto condiviso che possa diventare un punto di riferimento”.

Francesco Cesareo: “È vero che all’inizio ci sentivamo ‘scappati di casa’, ma col tempo abbiamo trovato un luogo in cui riconoscerci”.

Alessandro Orrei: “Più che trovarlo, lo abbiamo costruito. In un certo senso, partendo da zero, abbiamo dato forma al nostro spazio”.

Francesco Piccirillo: “Tutti i membri del gruppo hanno origine napoletana. Pur senza indulgere in letture retoriche, è evidente che questo contesto culturale rappresenti un valore aggiunto: nella scrittura attingiamo spesso alle esperienze familiari, e ciò restituisce autenticità ai contenuti. Napoli, in questo senso, si conferma una realtà storicamente fertile sul piano artistico”.

Salvatore Mennitti: “Per molto tempo è stato trasmesso il messaggio che il dialetto napoletano fosse inadeguato. Oggi lo considero invece una risorsa espressiva. Disporre di una lingua e di una voce proprie significa avere uno strumento in più per raccontare”.

Alessandro Orrei: “Il nodo centrale è che sia il napoletano sia altre lingue come il siciliano sono stati spesso ridotti a stereotipi da alcuni prodotti di successo, generando critiche anche da parte dell’industria. Oggi, tuttavia, in molte altre regioni si realizzano opere senza suscitare le stesse polemiche: si tratta quindi di una questione culturale e generazionale. Diventa fondamentale raccontare storie personali e identitarie, senza condizionamenti legati alla forma espressiva. Questo passaggio è ormai superato: ci concentriamo su ciò che vogliamo comunicare, dando priorità al contenuto”.

Francesco Piccirillo: “Uno dei nostri punti di forza è anche una certa incoscienza creativa: seguiamo ciò che ci convince, lo proponiamo e, spesso, scopriamo che funziona”.

Oggi il racconto di Napoli appare spesso diviso tra criminalità e comicità, come se non esistessero altre prospettive. Quali storie intendete raccontare? Dove desiderate collocarvi? Quale spazio narrativo volete esplorare?

Angelo Conforti: “Non esiste una tipologia definita di storie: l’obiettivo è affrontare temi capaci di stimolare una riflessione e, possibilmente, incidere sulla realtà sociale. È quanto abbiamo cercato di fare con progetti come Zoo Trincea e Fine Vita Mai, lavori che trattano questioni delicate. Pur partendo da contesti legati a Napoli, i temi affrontati hanno una dimensione universale: giovani vittime di violenza immotivata, la guerra. L’intento è lasciare un segno, suscitare una riflessione duratura e, idealmente, contribuire a un cambiamento. Le idee sono numerose e in continua evoluzione, ma il punto centrale resta invariato: creare contenuti che abbiano un impatto. Sul piano personale, il desiderio di lavorare in gruppo nasce da lontano. L’idea di costruire un percorso condiviso, partendo da zero con persone legate da stima reciproca, rappresenta un valore fondamentale. Questo approccio consente di sviluppare non solo un progetto artistico, ma anche umano”.

Alessandro Orrei: “Avvicinandomi a Zoo Trincea, avevo già esperienza nella scrittura, orientata però verso toni esclusivamente drammatici. Questo progetto ha imposto un cambiamento: non era possibile restare ancorati a un unico registro. È così nato un equilibrio tra elementi comici e drammatici, entrambi presenti nello spettacolo. Questo percorso si è rivelato formativo, mostrando che non è necessario limitarsi a una sola dimensione espressiva. Il mercato tende a classificare rigidamente, ma esiste la possibilità di integrare registri diversi. Sigarro Pictures offre proprio questa libertà: raccontare una storia da più prospettive, senza vincoli precostituiti. Si tratta di una grande opportunità creativa, pur con l’incertezza del risultato finale”.

Francesco Cesareo: “Le nostre storie seguono una struttura simile a una giornata luminosa: l’inizio appare sereno, poi emergono tensioni, fino a un momento conclusivo di forte impatto”.

Vi immagino come una startup. Qual è stato l’ostacolo più grande? L’età, l’assenza di contatti o la credibilità?

Flavia De Simone: “L’ostacolo principale siamo stati noi stessi, nel senso di una tendenza all’autosabotaggio. Le differenze caratteriali, ma anche alcune somiglianze, hanno reso complesso trovare un equilibrio: mettere d’accordo sei persone non è stato immediato. L’assenza di appoggi influenti ha rappresentato una difficoltà, ma lungo il percorso abbiamo incontrato persone disposte a credere nei giovani. Le porte chiuse non sono mancate, ma rientrano nella normalità di questo ambito”.

Alessandro Orrei: “La mancanza di sostegni esterni ha inciso molto. Se si pensa a una startup, spesso esistono finanziamenti o campagne di raccolta fondi; nel nostro caso, l’investimento è stato interamente personale. C’è stato un momento in cui alle spalle non c’era nulla, mentre davanti si apriva un percorso interamente da costruire. Questa condizione impone una scelta netta: andare avanti senza alternative. Le difficoltà hanno favorito l’incontro con le persone giuste. È indispensabile un gruppo determinato, animato dalla stessa energia: basta un cedimento e l’intero sistema rischia di crollare. Al contrario, abbiamo continuato a insistere anche nei momenti più complessi. In un anno le criticità sono state numerose, ma proprio da queste sono nati i risultati”.

Angelo Conforti: “I rifiuti ricevuti sono stati molti, ma hanno generato una reazione. Anche nei momenti di scoraggiamento, il gruppo riesce a ricompattarsi e a raggiungere l’obiettivo. La coesione rappresenta uno dei nostri punti di forza”.

Salvatore Mennitti: “All’inizio ci si interrogava su come procedere, in assenza di risorse economiche e strutture. La scelta è stata quella di partire comunque, costruendo tutto da zero. Il percorso può essere paragonato a una scalata condivisa: il traguardo è collettivo, così come il sostegno nei momenti di difficoltà”.

Che cosa vi ha restituito Sigarro Pictures?

Francesco Piccirillo: “I riscontri si collocano su due piani. Il primo è personale: la soddisfazione di dedicarsi a un’attività che appassiona. Quando si è coinvolti in ciò che si ama, il concetto stesso di lavoro cambia profondamente. Nonostante gli impegni professionali e familiari, ogni momento disponibile viene dedicato alla scrittura e alla condivisione con il gruppo. È una gratificazione significativa. Inoltre, ogni traguardo individuale porta con sé una parte del collettivo. Il secondo riguarda il pubblico: assistere alle reazioni degli spettatori, vedere persone emozionarsi, famiglie avvicinarsi al teatro, ricevere attenzione anche fuori dalla scena. Per una realtà così giovane, è un riscontro rilevante. Tutto questo alimenta la fiducia nel futuro, senza indurre compiacimento: il lavoro prosegue con l’obiettivo di crescere ulteriormente”.

Alessandro Orrei: “Il percorso è ancora all’inizio, forse appena avviato. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato un principio fondamentale: realizzare un’idea è possibile. In un anno si è passati da un’intuizione a un progetto concreto, risultato tutt’altro che scontato. Inoltre, ha insegnato a mantenere al centro le idee, evitando di disperdersi nei dettagli e di perdere di vista il senso originario del lavoro. Dal punto di vista umano, è stato anche un ritorno all’essenziale. Vedere prendere forma sulla scena un testo scritto, osservare i personaggi acquisire vita attraverso l’interpretazione e percepire la risposta emotiva del pubblico rappresenta un’esperienza di grande intensità. Proprio questa dimensione alimenta una continua tensione al miglioramento”.

Quasi tutti avete intrapreso la carriera di attori e collaborato con agenti. Come hanno reagito alla scelta di creare una realtà autonoma, non sempre in linea con i loro interessi?

Francesco Cesareo: “In alcuni casi, nel settore si tende a suggerire che, in assenza di risorse per la formazione o per investimenti, sia preferibile orientarsi verso altre attività. È un’impostazione diffusa. La nostra prospettiva è diversa: accettare inizialmente guadagni più contenuti, ma investire nella costruzione di un progetto indipendente”.

Salvatore Mennitti: “L’esperienza con gli agenti non è sempre stata positiva. In linea teorica, un agente dovrebbe scegliere un attore per il suo potenziale; nella pratica, spesso la valutazione avviene solo dopo che sono già arrivati risultati concreti, seguendo logiche di mercato. Questa impostazione non è condivisa. La scelta di aderire a Sigarro Pictures nasce anche dalla volontà di valorizzare il talento in modo autentico. Una realtà di questo tipo può diventare uno strumento per creare nuove opportunità, anche per altri, in un contesto che punti realmente sulla crescita artistica”.

Francesco Cesareo: “Il progetto ha coinvolto anche giovani esterni al gruppo, talvolta privi di esperienza, offrendo loro occasioni per mettersi alla prova e sviluppare competenze”.

Alessandro Orrei: “Dopo un periodo di intensa attività professionale, si è verificata una fase di arresto legata al contesto dell’industria cinematografica italiana. In questo caso, la reazione dell’agente è stata positiva. È facile, in momenti di pausa, limitarsi a lamentarsi; più raro è reagire creando nuove opportunità. Sigarro Pictures ha rappresentato proprio questa risposta: un modo per proseguire il lavoro senza restare inattivi. La natura discontinua della professione impone di adattarsi: i progetti iniziano e si concludono. In passato era più frequente affiancare attività parallele; oggi esiste la possibilità di investire con maggiore decisione nella creazione. Per le nuove generazioni, diventa essenziale non attendere occasioni esterne, ma sviluppare iniziative autonome”.

Come vi sostenete economicamente?

Francesco Piccirillo: “Nella fase iniziale il progetto è stato autofinanziato, attraverso investimenti personali. Successivamente l’attenzione si è concentrata sugli spettacoli: coprendo le spese, è stato possibile raggiungere un equilibrio economico, pur senza generare ancora profitti significativi. Questo risultato dimostra comunque la sostenibilità del modello. Un incremento delle attività potrebbe, in prospettiva, portare a margini positivi. Per quanto riguarda gli agenti, il loro ruolo è spesso quello di intermediari orientati alla propria percentuale. In alcuni casi tendono a valorizzare l’attore quando è in crescita, mentre risultano meno presenti nei momenti di difficoltà, arrivando talvolta a vincolare contrattualmente senza offrire reali opportunità. Molti dei progetti realizzati non sono passati attraverso questo tipo di mediazione. Tuttavia, con il consolidarsi del percorso, alcuni agenti hanno iniziato a mostrare interesse. Quando si acquisisce maggiore rilevanza, il rapporto cambia: non si è più in posizione subordinata”.

Alessandro Orrei: “Il progetto è completamente indipendente: è nato senza il supporto degli agenti e continua su questa linea. Attualmente si osserva un’inversione di prospettiva: sono gli agenti a manifestare interesse verso il collettivo, non il contrario”.

Flavia De Simone: “Da un’esperienza indiretta nel settore emerge spesso l’idea che un attore non sia completo senza una solida formazione teatrale. In questo caso, la capacità di muoversi sia sul palco sia sul set rappresenta un elemento distintivo. Questo contribuisce a spiegare l’interesse crescente: il lavoro svolto dimostra coerenza e qualità”.