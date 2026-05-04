Sigfrido Ranucci a Report su Nordio in Uruguay, "sono caduto in un eccesso, ma non era notizia non verificata"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sigfrido Ranucci, durante la puntata di Report di domenica 3 maggio, è intervenuto sulle polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni a “È sempre Cartabianca”, in cui ha riferito che stava seguendo una pista relativa alla possibilità che il ministro della Giustizia Carlo Nordio si fosse recato nei mesi scorsi in Uruguay per incontrare Giuseppe Cipriani, il compagno di Nicole Minetti, al centro del caso della grazia concessa da Mattarella. Il ministro ha smentito la ricostruzione del giornalista e non ha escluso di portare la vicenda in tribunale.

Sigfrido Ranucci commenta a Report le sue stesse dichiarazioni sul ministro Nordio

“In questa settimana abbiamo assistito a una serie di lezioni di giornalismo che mi sono state fatte da alcuni colleghi, alcuni dei quali anche condannati per diffamazione. Una lezioncina si è sentita di darcela anche la collega Claudia Conte dalle pagine del giornale L’Opinione delle Libertà”, ha esordito Ranucci a Report (la puntata ha superato gli 1,8 milioni di spettatori, secondo i dati Auditel).

“Insomma – ha proseguito il giornalista – di che cosa sono stato accusato? Le mie dichiarazioni sono state fatte nell’ambito della trasmissione “È sempre Cartabianca” di martedì scorso. Che cosa ho detto esattamente? Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata”.

ANSA

“Io – ha puntualizzato Ranucci – ho detto: “Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore, dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio nei primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel locale di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell’inventario”.

“Ora – ha continuato il conduttore – sicuramente sono caduto in un eccesso, mi cospargo il capo di cenere. Tuttavia, non ho dato una notizia non verificata: ho detto che stavamo verificando una notizia, che è una cosa un po’ diversa”.

Ranucci ha quindi ricordato che Nordio ha telefonato in trasmissione a “È sempre Cartabianca” e ha smentito la notizia di essere stato nel ranch di Cipriani.

“Bene, ne prendiamo atto – ha chiosato ancora Ranucci -. Tuttavia, da una notizia in fase di verifica ne sono uscite due invece confermate: la prima è che Nordio è stato effettivamente in Uruguay nei primi giorni di marzo del 2025; la seconda è che conosce, per sua stessa ammissione, il padre di Giuseppe Cipriani, Arrigo”.

Il conduttore di Report ha aggiunto che Nordio ha anche detto che si trovava in Uruguay per missione istituzionale, fornendo dettagli sulla natura di questa missione. Con lui c’era Giusy Bartolozzi, all’epoca capo di gabinetto del ministro.

“Erano i giorni in cui era stata attivata la richiesta di grazia per Nicole Minetti – ha dichiarato Ranucci – e, secondo informazioni di stampa, sarebbe stata lei a gestire la richiesta, arrivando a determinare una delibera che avrebbe consentito lo svolgimento di un evento ufficiale presso l’Harry’s Bar dei Cipriani, dove avrebbe presenziato proprio il ministro Nordio”.

Ranucci: “Non mi è arrivata la lettera di contestazione”

Ranucci, poco prima di andare in onda con Report il 3 maggio, ha diffuso un post sui social in cui ha spiegato che per il momento non gli è arrivata la lettera di contestazione, anticipata dall’ ANSA.it , nella quale si annuncia la privazione della tutela legale da parte della Rai.

“Sento il dovere di informarvi, che davanti all’eventuale denuncia del Ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi”, ha spiegato il giornalista, che ha assicurato che, se dovrà affrontare una causa, lo farà a sue spese.

“Ringrazio le decine di studi legali e le centinaia di persone che mi hanno scritto sui miei profili e via mail, per offrire la loro collaborazione gratuitamente, o di contribuire alle spese. E diffido chi sta avviando raccolte fondi a mio nome”, ha concluso.

Le dichiarazioni di Giuseppe Cipriani

Circa i presunti legami tra Nordio e i Cipriani, Giuseppe (il compagno di Nicole Minetti), in una intervista al Corriere della Sera, si è così espresso sul ministro e sull’indiscrezione che sostiene che avrebbe visitato il suo ranch in Uruguay: “Non è stato a casa mia. Ma come fate a usare la parola “amico”, per questo genere di rapporti?”

“Nordio – ha raccontato l’imprenditore – ha vissuto tanti anni a Venezia e sarà andato all’Harry’s Bar qualche volta, immagino, come ci passano milioni di persone”.